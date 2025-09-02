為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌才怒嗆「賴清德放馬過來」 轉身險摔跤超狼狽

    黃國昌離開聯訪現場時，疑似踩到紅龍柱底座，險些摔倒，所幸及時扶住柱子，方才化解尷尬場面。（記者王藝菘攝）

    黃國昌離開聯訪現場時，疑似踩到紅龍柱底座，險些摔倒，所幸及時扶住柱子，方才化解尷尬場面。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 16:48

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕民眾黨日前在台北市舉辦「司法改革 公民走讀」行動，黨主席黃國昌率眾衝撞拒馬，與警方推擠衝突，導致8名員警受傷。台北地檢署目前已分他字案偵辦，並將黃國昌列為被告；黃國昌今前往台北地院旁聽京華城案，並於庭外受訪痛批民進黨「執政墮落」，又隔空怒嗆「我只有一句話，賴清德放馬過來！」不過話音剛落，他轉身後疑似不慎踩到紅龍柱底座，驚險一滑險些摔倒，場面略顯狼狽。

    民眾黨因不滿前台北市長、前黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，迄今已收押一年時間，遂號召群眾聚集捷運中正紀念堂站口，約上百人參與。活動當日，部分人士攀上警方人牆嬉鬧「人體衝浪」，衝突不斷升高，警方數度舉牌警告，甚至伸手勒住中正一分局督察組長陳育健的脖子，最終造成8名員警受傷。

    北檢指出，中正一分局蒐集相關事證後，已依違反集會遊行法等罪報請檢察官指揮偵辦，案件目前列為他字案偵辦中，黃國昌則被列為被告。黃國昌今前往台北地院旁聽京華城案，並於庭外受訪痛批民進黨「執政墮落」，又怒氣沖沖地表示，「我只有一句話，賴清德放馬過來！」

    黃國昌並批評京華城案審理程序，指檢方配合民進黨政府關押柯文哲，不斷替柯文哲「扣帽子」，延宕審判進度。隨後，黃國昌離開聯訪現場時，疑似踩到紅龍柱底座，險些摔倒，所幸及時扶住柱子，方才化解「現世報」般的尷尬場面。

