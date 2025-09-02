黃國昌嗆完賴清德下秒踉蹌險跌 影片瘋傳網笑：一定是總統害的

黃國昌踉蹌差點跌倒片在網上掀起熱議。（圖翻攝自Threads）

2025/09/02 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨8月30日藉「走讀」之名發起非法集會，與警方爆發肢體衝突，過程中黨主席黃國昌還被拍到以手臂勒住中正一分局督察組長脖子，此外還有黨工、小草踩踏警察、在警察身上玩起「人體衝浪」等荒謬場面，整場活動下來有至少8名員警受傷。事後警方依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌將黃國昌等人送辦，台北地檢署已分「他」字案偵辦。對此，黃國昌今天（2日）做出回應，繼續開嗆總統賴清德，受訪完準備離開時，竟差點跌倒，超糗的踉蹌畫面全被現場媒體拍下，在網上瘋傳。

台北地院今續審前民眾黨主席柯文哲涉入的京華城弊案，黃國昌到場旁聽，接受媒體聯訪時稱，他被國家機器用集會遊行法列為他字案被告不是第一次了，去高喊要廢除集遊惡法的民主進步黨，現在要用集遊惡法來追殺他們看不順眼的人，「我只有一句話，賴清德，放馬過來」。

他接著說，民進黨政府掌權了以後，做這種丟人現眼的事、做這種以前自己唾棄的事，這個執政黨墮落的速度，真的是讓人匪夷所思，民進黨以為動用司法檢調國家機器，可以讓反對它的人噤聲，他要敬告賴清德，「你們錯了，人民不僅不會噤聲，只會越來越大聲」。

受訪結束後，黃國昌轉身準備步入法院時，疑似踩到門口紅龍柱底座重心不穩，整個人踉蹌險些跌倒，還好及時扶住身體，沒有真的摔在地上，在場記者見狀一度發出驚呼。這段畫面隨後在網上瘋傳，掀起熱議，「怎麼這麼好看！」、「賴清德太可惡了！居然在那裡蓋梯子！」、「修法，北院不准有樓梯」、「賴清德為什麼要把紅龍柱圍這麼外面？阻擋國昌的去路，害他跌倒！建議國昌直接按鈴提告賴清德」、「一定是賴清德的錯啦」、「只能說暖心」、「今天最美的風景」、「要是真的跌倒賴清德又要背鍋了」。

