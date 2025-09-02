民眾黨非法遊行襲警蔣萬安喊支持 網友灌爆：黑道也來辦走讀

台北市長蔣萬安赴忠烈祠出席114年秋祭大典，針對民眾黨藉「走讀」之名發起非法集會還弄傷員警，蔣萬安竟稱支持。（記者陳逸寬攝）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨8月30日藉「走讀」之名發起非法集會，與警方爆發肢體衝突，過程中出現黨主席黃國昌勒住員警脖子、黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起「波浪舞」等荒謬場面，造成多名警察掛彩，還有1位女警昏厥送醫。沒想到台北市長蔣萬安今天（2日）宣稱支持民眾黨，讓大批網友傻眼，灌爆其臉書粉專。

黃國昌在未成功申請路權的情況下，號召黨公職和小草在愛國西路、中山南路口發起非法遊行，警方依法架拒馬阻擋，雙方發生衝突。警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌，將黃國昌等人送辦。沉寂整整3天的蔣萬安，今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前接受媒體訪問時稱，這起事件的根源是民眾黨前主席柯文哲因案被羈押超過一年，這很難讓人不去想像是不是在押人取供，從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

蔣萬安的發言曝光後，大批網友湧入其臉書嘲諷痛罵，「以後都來走讀打警察好了」、「支持不申請路權集會，支持對警察施暴，讚啦！給市長加油，體內流的蔣家血液不會騙人！」、「為了藍白合而可以隨意踐踏警察尊嚴，蔣萬安可以下課了」、「謝謝萬安市長支持民眾黨教訓警察！」、「您台北市警政人員被這樣踐踏羞辱您連一句譴責都沒有！ 身為大家長卻沒有照顧您單位的警察！失格市長！」。

還有網友批評「以後要玩人體衝浪的話去台北好了，民眾黨玩得很開心，警察掛彩，市長不挺警察？」、「呼籲保障柯文哲人權，就可以違法嗎？」、「你真的很悲哀，糟蹋警察。以後黑道也可以辦走讀然後架著警察脖子、 躺在警察頭上、肩膀上磨蹭、用屁股頂警察頭嗎？」、「現在國民黨是無腦支持民眾黨嗎？快去報名當民眾黨小弟好了」。

