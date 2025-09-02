為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安喊支持民眾黨挨批 李明賢嗆：民進黨不用逢蔣必反

    李明賢批，蔣萬安說出社會普遍對羈押柯文哲是否太長的疑慮，民進黨此時追打為政治操作。（資料照）

    李明賢批，蔣萬安說出社會普遍對羈押柯文哲是否太長的疑慮，民進黨此時追打為政治操作。（資料照）

    2025/09/02 16:33

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾黨8月30日舉行「司法改革，公民走讀」活動，行經台北市愛國西路與警方爆發衝突，導致8名員警受傷；民眾黨主席黃國昌也被依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪列被告。台北市長蔣萬安今（2日）上午受訪說，支持民眾黨呼籲各界保障前主席柯文哲人權，引發綠營批評。國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，蔣萬安說出社會普遍質疑，民進黨不必逢蔣必反，政治操作。

    蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，會前接受媒體聯訪表示，這件事情的根源是民眾黨前主席柯文哲因案被羈押超過1年，這很難讓人不去想像，是不是在押人取供？從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

    言論一出，多位民進黨籍台北市議員群起攻之，批評蔣萬安護航民眾黨違法集會。

    對此，李明賢說，蔣萬安強調依法處理，民進黨過去在野時對於集遊法批評不該有禁制區，現在執政了又轉彎，換了位置換腦袋。而對於柯文哲羈押是不是過長，這也是普遍社會質疑，蔣萬安只是說出大眾的疑慮，民進黨追著蔣萬安打才是政治操作。

    北市府副發言人葉向媛表示，民進黨議員們是否又雙標？去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們卻一聲不吭，依照議員們的標準，難道也是公然護航違法？

    葉向媛表示，警政一條鞭，議員是否迴力鏢打到中央政府？連內政部、警政署都已堅決表態，蔣市長也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，相信社會不會認同。

