    首頁　>　政治

    引述馬英九發言回應赴中共93閱兵國人 沈有忠籲團結守護國家主權

    沈有忠今日於「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會致詞時，提及近期有國人堅持參加中共93閱兵活動。（記者塗建榮攝）

    （記者塗建榮攝）

    2025/09/02 16:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國明日將舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，多名國民黨前立委、政要將會出席。陸委會副主委沈有忠今（2）日引述前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱過去的發言回應，呼籲社會大眾應團結一致守護國家主權與自由民主。

    沈有忠今日於「二戰80周年與台灣主體性的歷史意義與國際法精神」座談會致詞時，提及近期有國人堅持參加中共93閱兵活動。

    沈有忠指出，中共舉辦的93閱兵活動是誤導歷史、威嚇台灣的閱兵活動，他引述2名過去他很敬重的前輩的意見回應，其中一位曾多次呼籲國人不宜參加中國閱兵活動，並說這是中華民國政府一貫的立場，另一位則曾批評，參加中共閱兵並沒有考慮到國人的感受，甚至也傷害了國人的感情，令人遺憾，這是一個大是大非的問題。

    沈有忠指出，第一位呼籲國人不要參加中共閱兵活動的是前總統馬英九，第二個強調大是大非，不應該參加閱兵的是洪秀柱。

    沈有忠說，10年過去，是什麼原因讓洪秀柱的「大是大非」變成「是非不分、昨是今非」，他們也非常好奇，他認為，無論如何，社會大眾應該不分黨派，對中共意欲併吞與消滅中華民國不應視而不見，更要有警覺心，也應該要團結一致守護國家主權和自由民主。

