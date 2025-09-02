監院第三度主辦APOR澳紐太平洋監察使年會 9/3起3天逾10國參與

監院。（資料照）

2025/09/02 16:14

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院將於9月3日至5日於台北舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」，此為自83年加入國際監察組織迄今，第三度主辦APOR年會。監院今日說明，本屆年會主題為「監察與人權之多元實踐及發展」，邀請APOR各會員國監察使，國際監察組織（IOI）執委會成員，以及國內外監察與人權領域重要專家學者共同與會，交流監察與人權議題及實務發展。

監院指出，首日下午在監察院舉行APOR會員會議（僅由會員國代表出席），9月4日舉辦人權國際研討會，有來自超過10個國家、逾120位國內外貴賓與會，將由監察院副院長李鴻鈞開幕式致詞，亦邀請IOI秘書長暨奧地利監察使Bernhard Achitz，及美國在台協會代理副處長John Morgan等國際重要監察人士擔任開幕致詞嘉賓；其中APOR理事長暨庫克群島監察使 Niki Rattle特別預錄影片，將於現場播放。

監院補充，人權國際研討會計有3場次座談，主題分別為「如何讓民眾有感於監察使的工作與任務」、「國家酷刑防制機制之實踐與落實」，以及「AI與人權、民主及法治」，邀請各國會員代表及專家學者分享制度經驗與發展趨勢，助益國際交流合作。另於9月5日安排文化參訪，讓國外貴賓親身體驗台灣兼具傳統與創新的在地工藝文化，領略臺灣人文之美。

監院強調，監察院於83年加入國際監察組織（IOI），為正式投票會員，會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），逾30年來積極參與國際交流，致力與區域及全球監察人權機構共同落實政府善治及人權保障。

