    首頁　>　政治

    中媒大肆報導洪秀柱抵達北京將出席閱兵 登熱搜榜第2名

    前國民黨主席洪秀柱準備出席中國9月3日舉行的「抗戰勝利80週年」閱兵，相關關鍵字衝上百度熱搜榜第2名。（圖擷取自百度）

    2025/09/02 16:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨主席洪秀柱昨（1）日晚間已經抵達北京，準備出席中國9月3日舉行的「抗戰勝利80週年」閱兵，大量中媒今日報導此事，相關關鍵字也衝上百度熱搜榜第2名，新聞下方不少網友大讚洪秀柱是優秀的「中華兒女」。

    據國安單位掌握，台灣多位統派及泛藍人士已確認或計畫出席中國抗戰勝利80週年閱兵，其中最大咖當屬洪秀柱。國民黨文傳會主委林寬裕對此表示，前黨務人士立場並非當前黨的立場；國民黨主席朱立倫則表示，對於兩岸的相關訪問，一定要遵守政府通過的法律，在法律的規範之下，不用去禁止任何的個人，但只要從事過相關重要公職者，一定要遵守相關的法律。

    今日多間中國媒體報導洪秀柱已抵達北京消息，並提及她將出席閱兵。相關報導都提到，洪秀柱稱自己曾任國民黨的主席，她有責任延續這段抗戰精神。她還強調，此行要傳承歷史真相、向英靈致敬，讓今日汝輩不忘抗日慘痛歷史記憶，勿忘國恥喚起國魂，並呼籲要銘記歷史、團結民族，捍衛和平、復興中華。

    今日下午，「洪秀柱將赴陸出席九三閱兵」、「洪秀柱抵達北京」等關鍵字成為百度熱搜關鍵字，並衝上熱搜榜第2名，相關新聞下方，中國網友也紛紛留言稱讚：「支持洪姐」、「不愧為中華兒女」、「真正的巾幗英雄」。

    針對洪秀柱將出席閱兵，民進黨發言人吳崢今痛斥，閱兵就是「秀肌肉」，這些人幫解放軍耀武揚威是什麼意思？「國民黨應開除這些人」。

    2015年中共舉辦抗戰勝利70週年閱兵典禮，前國民黨主席連戰受邀出席也引發爭議，包括前總統馬英九、前行政院長郝柏村都公開表達反對他出席閱兵。洪秀柱當年還是國民黨總統參選人的身分，透過競選辦公室發出聲明批評連戰未考慮國人感受，傷害國人感情，令人遺憾。

