國慶「莫蘭迪配色」主視覺亮相 慶籌會曝設計理念

國慶籌備委員會2日於立法院召開記者會，慶籌會會本部秘書長吳堂安（右）、慶籌會大會處執行副處長羅正杰（左）出席公布114年國慶主視覺圖案。（記者羅沛德攝）

2025/09/02 16:26

〔記者李文馨／台北報導〕雙十國慶10月登場，國慶籌備委員會秘書長吳堂安今天召開記者會表示，今年主視覺整體圖像以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅，核心設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，年滿18歲的國民9月4日上午10時起可至官網登記，系統將以電腦抽籤方式抽出500位民眾觀禮。

吳堂安表示，今年國慶日的主題為「中華民國生日快樂」，主視覺是以雙十的形狀設計，結合中華民國國旗的色彩「青天、白日、滿地紅」，象徵中華民國在這世上永不抹滅的歷史文化傳承的意涵；下方則寫著「中華民國生日快樂」以及國旗圖樣，英文是「A Beautiful Taiwan Today,A Better Taiwan Tomorrow.」。

對於設計理念，吳堂安指出，第一，筆觸自由，象徵台灣精神的多元包容，台灣人民不拘泥傳統的框架，筆觸也如同思想般的自由奔放，展現對於創意與表達的尊重；第二，揮灑自信，如同台灣人直率又熱情的性格，每一道的筆畫都富有生命力，正如台灣人勇於展現自我、熱情待人的民族性格。

吳堂安續道，第三，運筆，這次的設計也展現旗幟般的堅定與靈動，設計師透過真實的筆觸變化，如同台灣旗幟飄揚於風中的姿態，象徵堅定不移又靈活應變的國民特質。他說，以筆為韌，刻畫屬於自己的歷史記憶；以筆為翼，展現台灣的創新與未來，台灣人懷抱著希望跟創新的精神來持續飛翔，追求進步與突破。

吳堂安表示，今年主視覺設計主要主委韓國瑜所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛、喜迎國家生日的傳統情。

國慶主視覺公布後也引發網友兩極討論，有網友留言，「藍紅的確一家親」、「這顏色看起來很憂鬱」、「醜到走不出去」、「華國美學」；也有網友認為，「藍中有紅，好設計」、「莫蘭迪色系不錯喔，比去年好太多了」等評價。

此外，民眾也有機會參與國慶大會觀禮活動，慶籌會執行副處長羅正杰說，國慶官網將於9月4日上午10時至11日24時止，開放年滿18歲且持有中華民國身分證的國民報名，系統將以電腦抽籤方式抽出500位民眾，並於19日中午12時公開，中籤者須於21日17時前線上確認，才算完成手續。

114年國慶日延續去年主題「中華民國生日快樂」，主視覺以雙十的形狀設計，結合莫蘭迪配色的「青天、白日、滿地紅」。（慶籌會提供）

