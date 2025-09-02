為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    洪秀柱將出席中共九三閱兵 政院人士：不應參與統戰目的活動

    中國官方9月3日將舉行大閱兵紀念抗戰勝利80週年；圖為2019年10月慶祝中華人民共和國70週年在北京天安門廣場閱兵。（歐新社資料照）

    2025/09/02 15:46

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱昨天抵達北京，將出席3日中共舉行抗戰勝利80週年閱兵。政院人士今日表示，對於中國官方所舉辦、明顯帶有統戰目的的活動，呼籲台灣政治人物及各界人士，應尊重台灣民眾的愛台團結情感，不要參與。

    政院人士指出，中國九三閱兵活動，邀集了俄羅斯、伊朗、北韓等涉及侵略他國，或協助侵略、破壞和平國家參與，甚至為國際媒體認為是威權國家的集結，與倡議和平、反對侵略的二戰勝利紀念精神完全違背，國人率爾參與這項名實相違的活動，會讓國際社會誤認我國認同相關侵略、擴張行徑。

    陸委會日前已對外說明，為防範中國利用相關活動對台進行統戰操作，目前相關法律已禁止中央與地方政府人員、以及曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席相關活動。

    政院人士強調，政府在兩岸在平等互惠的交流前提底下，並不會禁止彼此之間健康有序的交流活動；但是對於中國官方所舉辦、明顯帶有統戰目的的活動，也呼籲台灣政治人物及各界人士，應尊重台灣民眾的愛台團結情感，不要參與。

    他指出，如果在參加相關活動期間涉及與中方從事任何形式的合作行為，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等，主管機關也會依照兩岸條例等相關法律規定裁罰。

    熱門推播