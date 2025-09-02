洪秀柱參加中共93閱兵 王興煥：通敵應以「刑法」外患罪論處

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/09/02 15:45

〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，昨晚已搭機抵達北京。台灣基進黨主席王興煥表示，台灣與中國明確的敵我關係，必須落實於行政、立法與司法的舉措，對於前立法院長與政黨主席們的通敵、勾結境外敵對勢力等行為，應以「刑法」的外患罪論處。

王興煥指出，前立法院副院長洪秀柱、新黨、勞動黨與統一聯盟黨主席赴中國參加「93閱兵」，絕非民間交流與言論自由的性質，而是明目張膽地「勾結境外敵對勢力」。

王興煥續指，對中國官方而言，「涉台事務，一律統戰」，台灣必須有清楚的認知，莫再掩耳盜鈴。中華人民共和國已經用相當於入憲的高度宣告：「絕不放棄使用武力犯台」，所謂紀念抗戰勝利只是93閱兵的表象，本質則是侵略台灣的武力展示。

賴清德總統於3月以《國安十七策》政治定性「中國是台灣的境外敵對勢力」是遲來的戰略清晰。王興煥認為，台灣與中國明確的敵我關係，必須落實於行政、立法與司法的舉措；對於前立法院長與政黨主席們的通敵行為，應以《刑法》的外患罪論處。

王興煥強調，洪秀柱等人的通敵固然出於意識形態的中國民族主義或實質的利益收買，但是我們也必須自省，中華民國帶給台灣的，是國共內戰史觀、是兩岸同文同種、是國際空間的死路。台灣只要繼續與中華民國綑綁，台灣與中國的敵我關係就永遠曖昧不清。

另外，據長年的民調台灣的統派不到5%，但中國代理人政黨卻有國會過半與否決大罷免的實力，主因就是對執政黨的不夠信任。王興煥呼籲，面對民意錯誤授權的結果，執政黨有上緊發條挽回民意的責任，本土在野黨也必須疏導「討厭執政黨」的民意不再只有藍白選項。本土政黨各自以執政與在野的角色分進合擊，才是徹底淘汰通敵政黨的方法。

王興煥也示警，我們應警覺，所謂93軍人節是中華民國紀念對日戰爭的勝利而訂定，這不該是台灣的軍人節，就像10月10日不該是台灣的「國慶」、10月25日不該是台灣的「光復」。

