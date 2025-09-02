高雄「老友」訪康裕成 前AIT高雄處長杜維浩：每次回來都有感動

前AIT高雄處長杜維浩今專程拜訪高市議長康裕成熱情敘舊。（高市議會提供）

2025/09/02 15:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕前AIT高雄處長杜維浩今專程拜訪高市議長康裕成熱情敘舊，首次踏進市議會的杜維浩顯得格外興奮與新鮮，很開心能再與康裕成碰面聊天，除聊到對高雄的深厚情感，還強調「每次回來都有感動」。

2017年卸任AIT高雄分處長的杜維浩說，退休後曾短期擔任中山大學客座教授，每次來高雄，常有市民朋友會遞上一杯水、邀請坐下休息等小動作表達關心，這份真誠溫暖一直深植他心，笑說自己非常樂意擔任高雄觀光大使。

杜維浩告訴康裕成，自己在高雄最喜歡的景點是「雄鎮北門」，尤其喜歡看船隻開入港口的景象，康裕成順勢在辦公室內的高雄港全景圖上指出「雄鎮北門」位置，卻當場被杜維浩糾正，驗證他對高雄的熟悉。

杜維浩同時表達對前高雄市長陳菊的關心，並說在他心中、前市長陳菊如同「南非的曼德拉」般具有象徵性，只是相較於曼德拉家喻戶曉的故事，陳菊的奮鬥過程似乎不廣為人知。

他也分享，與年輕時來台傳教時相比，如今的高雄令人驚艷，包括流行音樂中心、輕軌、大港橋等建設，都展現城市的蛻變，「高雄進步的速度令人難以想像」。

康裕成特別致贈議會造型水晶座及一套「常玉．燦若繁華奉茶對杯」贈與高雄的老友，茶杯於鶯歌製造，經1300度高溫瓷化並施以金色質花紙，杜維浩愛不釋手，直言要跟太太一同用來喝茶。

聚會雖然不久，但兩人一再回味過往互動，康裕成提到高雄的轉變與國際交流息息相關，期盼未來能持續深化與美方的友好互動；杜維浩則強調，高雄永遠是他心中最特別的城市，每次造訪都是一次感動與驚喜。

前AIT高雄處長杜維浩今拜訪高市議長康裕成熱情敘舊，看著手機照片聊起在高雄的過往。（議會提供）

杜維浩告訴康裕成，自己在高雄最喜歡的景點是「雄鎮北門」，尤其喜歡看船隻開入港口的景象。（高市議會提供）

