    首頁　>　政治

    楊曜宣布不連任 澎湖國民2黨提前接班佈局

    國民黨籍澎湖議長陳毓仁，肯定楊曜立委對澎湖建設的貢獻。（記者劉禹慶攝）

    國民黨籍澎湖議長陳毓仁，肯定楊曜立委對澎湖建設的貢獻。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/02 15:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四連霸民進黨籍立委楊曜，突然宣布不再參選連任，為澎湖政壇投下震撼彈，也衝擊未來澎湖藍綠政黨布局，雖然支持者感到不捨，但為了楊曜身體及回歸家庭考量，仍是表達支持，連國民黨議長陳毓仁都肯定楊曜對澎湖貢獻。

    2012年擔任澎湖縣議員的楊曜，披掛民進黨戰袍挑戰無黨團結聯盟立委林炳坤，當時林尋求六連霸，聲勢如日中天，楊林之戰被外界視為小蝦米對抗大鯨魚，但楊曜卻創造奇蹟勝選，為民進黨拿下史上第一席離島立委。

    當選立委之後，楊曜未在台北居住，每天搭機通勤往返，也照顧家鄉年邁雙親。楊曜雖然堅定捍衛台灣主權，但為了澎湖利益，與國民黨前縣長賴峰偉、前議長劉陳昭玲組成鐵三角，跨黨派合作爭取澎湖醫療大樓改建、新建澎湖輪、清除海底廢網等經費。

    至於後楊曜時代澎湖政壇變化，國民黨以議長陳毓仁、澎湖縣黨部主委陳雙全、議員吳政杰、許國政，甚至湖西鄉長陳振中等人，角逐立委寶座的呼聲頗高；反觀民進黨則有斷層現象，檯面上的澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠，都必須先經過明年底的連任考驗，曾任縣府社會處長的律師桂祥晟有可能是黑馬。

    楊曜宣布不再參選連任後，綠營接班團隊澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠都必須挺過連任關卡。（記者劉禹慶攝）

    楊曜宣布不再參選連任後，綠營接班團隊澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠都必須挺過連任關卡。（記者劉禹慶攝）

