台中市議會民進黨團提案「普發5萬」 藍白黨團回應了

台中市王會民進黨團總召王立任說，普發現金5萬元提案會尋求其他黨派支持。（資料照）

2025/09/02 16:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會民進黨黨團提案要求市府普發現金5萬，已送到市議會，黨團總召王立任今天說，將於9月15日臨時會討論，也會尋求各黨派支持。對此，國民黨團說，市府根本沒有超徵，稅收1千億元除上繳中央也多進行重大建設，根本無餘錢；民眾黨則說，不配合民進黨普發現金的議題炒作。

民進黨台中市議會黨團日前提案，台中市政府在盧秀燕市長任內近7年期間，市庫超徵收入高達415億，總售出的市地價值超過1023億，加上《財劃法》修正後，台中市每年預算可再增加262億，以上合計至少有1700.11億，台中市有286萬市民，平均每位可分得5萬9444元，而普發5萬共需1430億，所以除了本預算外，還有超過270億可以繼續建設台中，不用擔心財政問題，因此建請市政府還稅於民，普發5萬元。

請繼續往下閱讀...

總召王立任說，提案已送交議會，會在9月15日的臨時會討論，將尋求其他黨派支持，如同新北市議會一樣，不分朝野共同支持。

對此，國民黨團執行長陳成添說，市府過去沒有超徵情況，台中每年稅收1千多億，多數都上繳給中央，而中央挹注的經費也都用於地方建設；而抵費地及配餘地處分除優先還銀行借款，另外則作為綠美圖、大巨蛋等重大建設使用，市府根本沒有多餘的錢。

民眾黨中市黨部主委陳清龍說，不配合民進黨炒作普發現金的議題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法