邱毅爆「加入賴清德讀書會」後大轉變 黃暐瀚：絕無此事

2025/09/02 16:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃暐瀚昨日錄製《POP撞新聞》節目時，遭來賓國民黨立委羅智強當面批評「我覺得你變了」。前立委邱毅指出，在前總統蔡英文執政尾聲，當時是副總統的賴清德開始和黃暐瀚之間有些互動，黃暐瀚還參加過賴清德的讀書會，從那時開始，黃暐瀚就只批蔡英文，卻寬待賴清德。不過，黃暐瀚對此澄清「絕無此事」。

邱毅今日凌晨在臉書粉專發文表示，黃暐瀚與羅智強兩個人過去是很好的朋友，在羅智強最困頓的時間，黃暐瀚把握住各種機會，替羅智強說話，兩個人具有革命情感。平心而論，黃暐瀚是個很認真出色的媒體人，因此他在政論節目越來越紅；羅智強也先後當選議員、立委。「不過，這時黃暐瀚開始變了，明顯由藍往綠傾斜。」

邱毅表示，依照黃暐瀚的說法，他要做好中立的媒體人角色，但實際情況並不單純。在蔡英文執政末期，賴清德與黃暐瀚之間有些互動，黃暐瀚參加過賴清德的讀書會，從那時開始，黃暐瀚就只批蔡英文，卻寬待賴清德。賴清德執政以後，黃暐瀚更加明顯的倒向賴清德，而賴清德也很禮遇他，有了這層關係，黃暐瀚等於穿上了黃馬掛，在一些媒體，他順利掛上了主管的頭銜，有了廣告收入的業務壓力，黃暐瀚更偏了，這種情況在大罷免後益發明顯。

邱毅說，在這個敏感的時候，一些網友按捺不住開始攻擊他。黃暐瀚有次真被惹火了，回應「我就綠好不好？綠綠綠綠，我就綠！」網友也自此把他叫成「綠暐翰」。邱毅認為，羅智強本可能不想接受黃暐瀚專訪，兩個人一見面，羅智強似乎按捺不住情緒，那可能是一種被朋友出賣的情緒，所以他狠狠地罵了黃暐瀚。重點就是「暐翰，你變了！」但有句話羅智強沒說，猜想是「我們不再是朋友了」！

對於被邱毅爆料曾參加過賴清德讀書會，黃暐瀚被《TVBS》詢問時澄清「絕無此事」，並稱根本沒聽過什麼讀書會。邱毅今日下午也修改了文章，改成「有資深媒體人指黃暐瀚參加過賴清德的讀書會」，並加註「這件事情的真相尚待釐清」。

