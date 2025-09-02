陸委會指配合中共宣傳將依法裁罰 羅明才：不教而殺謂之虐

國民黨立委羅明才認為，陸委會要把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。（資料照）

2025/09/02 15:08

〔記者林欣漢／台北報導〕中國明（3）日將於北京天安門廣場盛大閱兵，國安單位2日更新掌握到的出席名單，除前國民黨主席洪秀柱，新增國民黨中央委員李德維、立委陳玉珍前助理游智彬、前國民黨中央委員徐正文等人。陸委會今日強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。對此，國民黨立委羅明才認為，陸委會要把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。

陸委會表示，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府重申立場如下：一、 禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席中方前揭活動，違反者將依法懲處。

羅明才表示，過去講舔共賣台，是賴清德總統、監察院長陳菊、總統府資政謝長廷之前都去過大陸，當中還有人在當地載歌載舞，手牽手唱「高山青」，陸委會應該把標準講清楚，可以去就去，不能去就不要去，通通規範清楚，而不要說誰去了誤踩了紅線，然後就羅織罪名，陸委會還是把這些遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。

媒體詢問，當時兩岸關係不一樣，羅明才認為，兩岸關係就是像跳探戈一樣，進一步、退一步，可是終究還是要了解到，是要繼續和平的跳下去，還是兩岸要走向兵凶戰危那一步嗎？

