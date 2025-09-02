為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陸委會指配合中共宣傳將依法裁罰 羅明才：不教而殺謂之虐

    國民黨立委羅明才認為，陸委會要把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。（資料照）

    國民黨立委羅明才認為，陸委會要把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。（資料照）

    2025/09/02 15:08

    〔記者林欣漢／台北報導〕中國明（3）日將於北京天安門廣場盛大閱兵，國安單位2日更新掌握到的出席名單，除前國民黨主席洪秀柱，新增國民黨中央委員李德維、立委陳玉珍前助理游智彬、前國民黨中央委員徐正文等人。陸委會今日強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。對此，國民黨立委羅明才認為，陸委會要把遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。

    陸委會表示，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府重申立場如下：一、 禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席中方前揭活動，違反者將依法懲處。

    羅明才表示，過去講舔共賣台，是賴清德總統、監察院長陳菊、總統府資政謝長廷之前都去過大陸，當中還有人在當地載歌載舞，手牽手唱「高山青」，陸委會應該把標準講清楚，可以去就去，不能去就不要去，通通規範清楚，而不要說誰去了誤踩了紅線，然後就羅織罪名，陸委會還是把這些遊戲規則講清楚，不教而殺謂之虐。

    媒體詢問，當時兩岸關係不一樣，羅明才認為，兩岸關係就是像跳探戈一樣，進一步、退一步，可是終究還是要了解到，是要繼續和平的跳下去，還是兩岸要走向兵凶戰危那一步嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播