怒轟洪秀柱幫解放軍耀武揚威 吳崢：國民黨應開除！

國民黨前主席洪秀柱等藍營政要將參加中國九三閱兵，民進黨發言人吳崢今痛斥，這些人幫解放軍耀武揚威是什麼意思？國民黨應開除這些人。（資料照）

2025/09/02 14:41

〔記者陳昀／台北報導〕中國明將舉行「抗戰勝利80週年」盛大閱兵，我方掌握，國民黨前主席洪秀柱、前秘書長李乾龍（稱不克出席）、中常委何鷹鹭（否認接獲邀請）及前立委暨中央委員李德維等人可能出席；民進黨發言人吳崢今痛斥，閱兵就是「秀肌肉」，這些人幫解放軍耀武揚威是什麼意思？國民黨應開除這些人！

根據我國安單位情資，北京整體斥資超過360億元人民幣（約1543億台幣），透過各類新式武器大秀肌肉、威懾美國，集結俄羅斯總統普廷、北韓勞動黨總書記金正恩等「新邪惡軸心」（CRINK）的威權同學會，意圖「舉高槍桿子說話」、爭取話語權，竄改全球二戰史觀、化解中國內部壓力，如此鋪排正象徵人類文明的「返祖」現象，格外諷刺。

請繼續往下閱讀...

我方進一步掌握，除了已表明出席的洪秀柱之外，國民黨前秘書長李乾龍、中常委何鷹鹭、中央委員暨前立委李德維、前中央委員徐正文，以及新黨前立委周荃、前立委曹原彰、新黨副秘書長游智彬（國民黨立委陳玉珍前助理）、自稱「高級外省人」的郭冠英、台大苑舉正等人也擬出席。

吳崢下午在社群發文質疑，國民黨前主席洪秀柱，以及現任中常委、中央委員跑去中國參加中共93閱兵，閱兵就是秀肌肉！解放軍的武器就是準備來對付台灣的！這些人去幫著解放軍耀武揚威是什麼意思？國民黨應該開除這些人！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法