    南投去年度歲計賸餘41.15億 惟自籌財源未及2成

    南投縣議會2日召開臨時會，由審計部南投縣審計室進行113年度南投縣總決算報告。（記者張協昇攝）

    南投縣議會2日召開臨時會，由審計部南投縣審計室進行113年度南投縣總決算報告。（記者張協昇攝）

    2025/09/02 14:51

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣年度總決算出爐，審計部南投縣審計室主任李錦玫，今（2日）在議會臨時會進行113年度南投縣總決算報告指出，南投縣去年度歲計賸餘41.15億元，連續多年歲計賸餘，整體財政穩健，惟值得注意是自籌財源未及2成，各項支出需要依賴統籌分配稅款和中央補助款挹注。

    李錦玫表示，南投縣去年度歲入決算審定418.49億元，主要是中央補助款及分配稅款收入；歲出決算則審定377.33億元，以教育科學發展文化支出為最大宗，其次是經濟發展支出，歲入、歲出相抵，歲計賸餘41.15億元，去年度未舉債，但償還債務33.32億元，收支賸餘7.83億元。由於南投縣連續多年歲計賸餘，且債務僅剩30.18億元，財務狀況經財政部評定為優等，整體財政算是穩健。

    惟李錦玫強調，南投縣自籌財源未及歲入審定數2成，且從111年度的16.74%逐年降至113年度的12.33%，各項支出需要依賴統籌分配稅款和中央補助款挹注。在開源措施方面，也有包括埔里福興溫泉區開發計畫等12項未達預期目標，且近3年人事費占財源比例也逐年提升，自籌財源沒辦法支應人事費，卻有幾個機關進用的約聘僱人員，超過5%的法定人數標準。

    審計部南投縣審計室主任李錦玫表示，南投縣財政狀況穩健，惟自籌財源未及2成需要改進。（記者張協昇攝）

    審計部南投縣審計室主任李錦玫表示，南投縣財政狀況穩健，惟自籌財源未及2成需要改進。（記者張協昇攝）

    圖
    圖
