翁曉玲提國家公園等3地區禁光電 胡仁順：花蓮部落恐重返黑暗

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游七月出現一座堪比水庫大小的堰塞湖，目前農業部架設監測系統監測。（林保署提供）

2025/09/02 15:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立委翁曉玲提案修正再生能源發展條例，將修改為「地質敏感區、國家公園及風景區不得設置太陽光電相關設施，政府相關部門亦不得提供補助」遭質疑立法粗糙，未來許多使用太陽能板電源的山屋、救難設備等恐無法使用，花蓮縣議員胡仁順今在臉書貼文說，位於太魯閣國家公園內的大同部落、大禮部落過去稱為黑暗部落，近年使用光電系統發電後，部落終於有電和手機訊號，翁曉玲提案後，是不是要拆了？

翁曉玲提案修正《國家公園法》第十三條，明定「禁止在國家公園區域內設置再生能源發電設備」，另外也提案修正再生能源發展條例，將修改為「地質敏感區、國家公園及風景區不得設置太陽光電相關設施，政府相關部門亦不得提供補助」，遭外界質疑後翁曉玲澄清所提的修法是針對「大型光電及風力設備」的設置進行限制，並非全面禁止所有太陽能設備。胡仁順說，翁曉玲委員的修正草案沒有「排除大型案場」之類的文字。

縣議員胡仁順說，國民黨提的草案內沒有寫到只禁止大型案場、不禁小型設備等相關文字，也沒有規定多大型的發電量才禁止，而是一律禁止，翁曉玲如此胡亂提案、逢光電就反，花蓮即將失去的是50萬登高山人口與登山經濟、黑暗部落與山區重回柴油發電、甚至連馬太鞍溪上游堰塞湖狀況都無法再以儀器監控！

胡仁順說，按照國民黨的草案，花蓮「黑暗部落」恐重返黑暗？位於太魯閣國家公園內的大同部落、大禮部落一直只能用柴油發電，直到2022年由工研院、東華大學洄瀾共好大學社會責任中心及民間企業共同架設太陽能板，部落終於有電和手機訊號，也能迎接更多登山客。另外，馬太鞍溪堰塞湖，現場沒有道路、電力甚至通訊，監測系統電力都由光電設備供電，地質敏感區是不是也要拆了？

國民黨立委翁曉玲提案修正反光電板，遭花蓮縣議員批評立法粗糙。（翻攝胡仁順臉書）

國民黨立委翁曉玲提案修正反光電板，遭花蓮縣議員批評立法粗糙。（翻攝胡仁順臉書）

國民黨立委翁曉玲提案修正反光電板，遭花蓮縣議員批評立法粗糙。（翻攝胡仁順臉書）

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游七月出現一座堪比水庫大小的堰塞湖，目前農業部架設監測系統監測，現場沒有電力而使用太陽能板。（林保署提供）

