蔣萬安被批為政治利益護航民眾黨 北市府反譏綠「議員們又雙標？」

台北市政府副發言人葉向媛指去年民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們一聲不吭，也是公然護航違法？（記者何玉華攝）

2025/09/02 15:49

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨8月30日「走讀」行動與警方爆發衝突，台北市長蔣萬安今（2）以職權、人權論述，表態支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權，多名民進黨議員質疑蔣萬安用人權合理化違法行為，為藍白合的政治利益不敢得罪民眾黨；台北市政府副發言人葉向媛反批「議員們是否又雙標？」指去年民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們一聲不吭，也是公然護航違法？

蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前受訪說，警方依職權必須依法辦理，但從人權的角度，他可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

何孟樺質疑蔣萬安用聲援柯文哲人權來合理化黃國昌衝擊警方防線，是在給民眾黨在首都滋事開綠燈，就跟縱容親信安插人事一樣，都是在為難基層。民眾黨有了蔣萬安的免死口諭，警方的威嚇力將蕩然無存。許淑華認為蔣萬安為了自己的政治利益，向潛在選民示好，縱容違法行為。

簡舒培質疑蔣萬安沒有幫警察說話，是因為「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。顏若芳認為，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，作為首都市長已顯不適格，應儘速公開道歉，

葉向媛反問「議員們是否又雙標？」去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們一聲不吭，依照議員們的標準，難道也是公然護航違法？

葉向媛還說，警政一條鞭，議員是否迴力鏢打到中央政府？連內政部、警政署都已堅決表態，蔣萬安也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，相信社會不會認同。

