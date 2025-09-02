王婉諭：在野黨去敵營看閱兵 要台灣國軍弟兄情何以堪？

前國民黨主席洪秀柱明將參加中國的93大閱兵。時代力量黨主席王婉諭今說，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪。（資料照）

2025/09/02 14:24

〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵。時代力量黨主席王婉諭今說，明天是九三軍人節，中共軍艦、軍機的侵擾不會停歇，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪，呼籲國民黨主席朱立倫應有明確態度處理黨內高層近乎通敵的脫序行為。

王婉諭表示，中國國民黨要好好思考，前主席參加「中共閱兵」代表什麼意義。如果國民黨對這種行為沒有任何說法和處置，被說「親共」真的剛好而已。而且，國民黨高層要與中共站在一起是一回事，她更擔心的是，這會對國際社會傳遞錯誤的訊息，對台灣造成不利的影響。

請繼續往下閱讀...

王婉諭指出，錯把刨國民黨根的「統戰」當「抗戰」，洪秀柱說自己參加的是「抗戰」活動，但事實上，抗戰的主體是中國國民黨。中共紀念抗戰，就是要搶奪抗戰的主體性與詮釋權。這是對國民黨刨根的統戰，國民黨內有那麼多統戰專家，不可能看不懂這一點。

「閱兵是極權國家侵略意圖的展現！」王婉諭續指，獨裁國家閱兵，就是秀肌肉、展示軍力，威脅恫嚇周邊的國家，台灣當然是最直接的目標。台灣的政治人物跑去觀禮、看人家秀肌肉，這已經不是不抵抗，而是附和侵略行為，站在侵略者那一邊。

王婉諭認為，台灣是一個民主國家，國民黨也是合法登記的政黨。試問，明天閱兵，國民黨高層將要和北韓金正恩、俄國普廷站在一起，是要讓國際社會認為，台灣最大的在野黨，想要和這些獨裁者做朋友嗎？國民黨自己亂搞是國民黨的事，但連帶把台灣拖下水就是我們的事。

「參與閱兵，讓守護台灣的國軍情何以堪？」王婉諭批評，明天是九三軍人節，中共軍艦、軍機的侵擾不會停歇，可能還會更加密集。試問，台灣最大在野黨跑去敵營看閱兵，要日夜守護台灣的國軍弟兄姊妹情何以堪，「中國國民黨，你們要不要跟國軍同袍交代一下？」

王婉諭呼籲，即將卸任的朱立倫主席，領導台灣最大的在野黨，「你有責任守護台灣的利益，你應該有明確的態度，斷然的處置，來處理黨內高層近乎通敵的脫序行為。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法