    認罪過程全說了！ 彭振聲：我不比檢察官懂法

    彭振聲證稱，檢方認為準用都更條例給獎勵容積上限是圖利，並指檢察官是法律專家、自認不比檢方更懂法，因此就認罪了。（記者王藝菘攝）

    2025/09/02 15:01

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院續審京華城弊案，前台北市副市長彭振聲今於兒子的陪同下第三度出庭作證，焦點圍繞在去年9月3日、4日於看守所接受檢方訊問的過程裡，是否涉及誘導偵訊。庭上，彭振聲證稱，被關押在看守所時身心俱疲、心繫家人，當檢方訊問提及將京華城陳情案轉為研議是圖利罪後，自認不比檢察官更懂法律，因此自己就認罪。

    彭振聲陳述，他迄今已出庭多達30次，北市都市計畫委員會與其他縣市不一樣，屬於獨立機構，他擔任都委會主委並無行政裁量權，也一直認為當初的京華城案並無疑慮。他指出，但檢方認為，準用都更條例給獎勵容積上限是圖利，並稱檢察官是法律專家，自認不比檢方更懂法，因此當檢察官指是圖利罪後，也就承認了。

    柯文哲辯護律師鄭深元詢問，彭振聲去年9月3日、4日在看守所接受訊問時，檢方曾於下午3時30分至4時30分並未製作筆錄，為何沒有提出抗議？彭答稱，這段時間主要用於上廁所及律見。

    鄭深元進一步質疑，當日直到傍晚5時30分才開始製作筆錄，過程是否涉及不當訊問？他並提到，檢察官曾出示黃景茂的LINE對話，提示彭可能涉犯圖利罪。對此，彭振聲回應，加上身體極度不適、心裡始終放心不下家人，「檢察官說有自白就可以有優惠。」

    至於外界議論紛紛的「押人取供」，彭振聲回憶，他已被羈押兩個月，身心俱疲。尤其原訂去年7月1日勘驗偵訊光碟時，得知太太從13樓一躍而下、墜樓身亡的噩耗，在極度悲痛的心情下，才忍不住對檢察官脫口而出「你們良心在哪裡？」他也坦言，這句話出於情緒性發言。

    庭末，彭振聲被問及是否因此波及妻子時，他沉默片刻，才緩緩說：「收押那天就波及了。」他感慨，自己多年任公職，歷經不同政黨，從未貪贓枉法，如今卻因一件京華城案就將自己陷入如此境地。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

