京華城案》應曉薇帶沈慶京陳情 彭振聲：我拍桌拒絕「沒辦法這樣處理」

彭振聲證稱，檢方認為準用都更條例給獎勵容積上限是圖利，並指檢察官是法律專家、自認不比檢方更懂法，因此就認罪了。（記者王藝菘攝）

2025/09/02 14:03

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭證稱，見過威京集團主席沈慶京4次面，「不是太認識」，應曉薇曾帶沈慶京到副市長辦公室找他「幫忙」回復京華城120284平方公尺樓地板，他拍桌拒絕說「沒辦法這樣處理」。

彭振聲證稱，他見過沈慶京4次面，不是太認識，第1次見面是蔡壁如傳訊息給他，請他代替有事的市長柯文哲去出席一場餐會，他只去一下子就走了。

起訴書指出，2020年2月18日，市議員應曉薇帶同助理吳順民和沈慶京至北市府，應與沈先到北市府11樓拜訪柯文哲後，再走向彭振聲副市長室。彭振聲看見應曉薇和沈慶京2人自柯文哲辦公室走來，沈的手上還拿著柯文哲時常在辦公室內食用的花生米，因而知悉2人甫自市長室離開，彭遂接續在副市長室接待2人。應曉薇當場開口請求彭振聲就回復樓地板面積一事「幫忙」、「放水」。彭聞言即拍桌駁稱，「這違法的事，我不會做！」

檢察官今問到2月18日當日在副市長辦公室的情況，彭振聲說已時隔多年，他也已經75歲、老了，記憶有點模糊，只記得當時他回說沒有辦法這樣處理（回復樓地板），拒絕他們的要求，也就是起訴書記載的拍桌那一段。

後來都委會會議時，裡面夾帶一頁的「方案4」，應曉薇有出席坐在議員保留席，來找他說希望「緩一緩」，他不知道她的真意是什麼，就只看了她一眼，沒有答應什麼事，要不要駁回要視各委員意見才能做結論，會中決定組京華城案專案小組，逐一詢問委員意願，最後決定由白仁德擔任召集人，小組成員是白自己去找，他沒有指派任何人。

