9月2日西藏民主日 「台灣議會聲援西藏連線」成立

「台灣議會聲援西藏連線」2日成立，全台多位跨黨派議員出席記者會，共同捍衛人權、自由、民主信念，堅決與西藏人站在一起。（記者塗建榮攝）

2025/09/02 14:18

〔記者林欣漢／台北報導〕9月2日西藏民主日，台灣國會西藏連線會長、民進黨立委吳沛憶與15個縣市、40位議員發起成立「台灣議會聲援西藏連線」，並於今天舉行成立大會。宣示地方民意代表與西藏人民站在一起，將持續關注藏人處境，支持藏人追求民主與自由。

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁指出，世界各地計有15萬名藏人，達賴喇嘛常說，每一個海外藏人必須為西藏發聲，在台藏人持續努力中。期望地方議員可以透過政治交流，讓其他鄰國、地方更加了解西藏真正現況。

札西慈仁表示，選擇在9月2日成立是因為1960年9月2日，西藏流亡議會在達賴喇嘛的見證下，於印度達蘭薩拉成立，這一天成為西藏民主日，而民主正是台灣與西藏的重要連結。

今天的成立大會由高唱西藏國歌開始，接著全部參與者向過去所有為國家犧牲的藏人及台灣人默哀一分鐘，然後由喇嘛們誦經為議會西藏連線的成立祈福。

札西慈仁表示，達賴喇嘛在7月2日已經宣告，第15世達賴喇嘛將會繼續轉世；中共正在試圖用各式各樣手段干預第15世達賴喇嘛轉世認證，希望各位地方議員可以認同法王所說的話。

2016年時任立委的林昶佐至達蘭薩拉拜會達賴喇嘛，達賴喇嘛期許藏台連線要做利他的事情，不只是西藏議題，更應該關切台灣、香港以及所有在苦難中的人。林昶佐回台後，在立法院組成台灣國會西藏連線成為創會會長，洪申翰繼任，吳沛憶為現任會長。

吳沛憶表示，這個世代的共同堅定信仰是台灣一定要守住自己的民主，不能被中國傷害，台灣要跟其他民主國家群體站在一起，台灣議會聲援西藏連線成立後，將是在台藏人最大後盾。吳沛憶透露，正在規劃率員親自拜訪達賴喇嘛。

台灣議會聲援西藏連線成立宣言指出，來自台灣各地的民意代表，基於對人權、民主與自由的共同信念，今日宣布成立 「台灣議會聲援西藏連線」。我們與西藏人民站在一起，關注境內外藏人所面臨的壓迫與挑戰，並且堅定支持藏人追求自由、民主與人權的努力。我們深信，唯有在尊重人權與自決的基礎上，才能實現真正的和平與正義。

宣言表示，我們與台灣公民社會一道期待達賴喇嘛尊者持續引領世界走向更和平、更慈悲的未來。我們歡迎尊者在今年7月2日所重申的明確訊息「未來會有第15世達賴喇嘛繼任，但只有第14世達賴喇嘛所創立的甘丹頗章信託基金會，才有權利認定轉世靈童。」 這是對中共企圖干預的最堅定回應。

