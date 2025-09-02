柯文哲曾問京華城樓地板面積怎不見 彭振聲作證：要看訴訟結果

京華城案，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者王藝菘攝）

2025/09/02 13:41

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今傳喚同案被告、台北市前副市長彭振聲作證，彭振聲證稱，他審過113件公告公展案簽呈，大部分是由副市長決行，京華城案柯文哲決行的；柯曾問他，京華城的120284平方公尺樓地板面積怎麼不見了，彭回稱都委會的決議通常不會以括號方式註明樓地板面積，他並建議柯行政訴訟若京華城贏了就給他們。

今提訊在押前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，傳喚威京集團主席沈慶京、北市前都發局長黃景茂、應曉薇顧問吳順民出庭，檢方與5名被告的律師團輪番詰問彭振聲；彭的兒子特地陪同父親開庭，他原本只排到延伸法庭旁聽證，法官將他安排到主法庭旁聽，彭開庭時也特地感謝法官安排。

檢察官廖彥鈞先行主詰問，彭振聲證稱，行政機關原本沒有PM（專案管理人）制度，可能柯文哲是醫生才引用PM制，指定PM並非一定要完成案子，而是要注意案件後續進度。

彭振聲說，北市都委會是獨立單位，不像其他縣市是附屬於都發局，因此都委會每次研議皆會請都發局回覆，都委會主席（主委）沒有行政裁量權，不會批示簽呈或下達命令，就是開會統整外聘委員的意見歸納出結論。

彭說，柯文哲2019年曾問過他，原本京華城容積還是392%容積時，有用括號註明（120284平方公尺樓地板面積），改成560%時卻不見了，他回稱他不清楚當時的都委會怎會如此決議，因為決議通常不會附加括號，也不會註明樓地板面積；柯文哲也有問他對於京華城容積、樓地板的意見，他說因為行政訴訟還在進行中，若京華城勝訴就給他們，結果是北市府勝訴。

彭振聲說，他審過113件公告公展案，一般案件都是由他決行即可，京華城案是由柯文哲決行，他不記得柯批過幾件公展簽呈，要以公文為主。

彭證稱，便當會是公開處理議員的陳情案件，相關局處會來參加，柯於2020年3月10日便當會後，京華城陳情案送進都發局，他有請承辦人寫「說帖」說明，表達回復12024樓地板不可行，有圖利之嫌，柯文哲貼紙條寫「原則很簡單：公務員不坐牢」，將陳情案送都委會研議的簽呈，他有蓋章，同年4月14日由柯決行。

