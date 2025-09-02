為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    覺得網路很卡？海底電纜又斷1條 台灣24條海纜8條損壞中

    根據台灣海纜動態地圖網站，EAC2 東南亞方向海纜在昨日下午斷纜，影響台灣往新加坡流量。（擷取自台灣海纜動態地圖網站）

    2025/09/02 14:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日又覺得網路卡卡、或玩遊戲時有延遲情形？有可能是因為又有1條海底電纜斷線。根據台灣海纜動態地圖網站，EAC2東南亞方向海纜在昨日下午斷纜，影響台灣往新加坡流量。目前台灣24條海纜至少有8條已經損壞，引發社會關注。

    根據台灣海纜動態地圖網站，昨日EAC2東南亞方向海纜斷線，影響台灣往新加坡流量。根據網站，目前除了上述EAC2外，EAC1香港方向部分、C2C、RNAL NACS香港方向、台澎三號、FNAL港日、F/RNAL NACS日本方向、台金二號海纜皆斷線中，影響部分服務。

    昨日有網友在Threads上分享台灣海纜動態地圖，引發大量網友關注，紛紛留言表示：「難怪最近網路很不穩定」、「到底有沒有國際法可以制裁這些垃圾」、「這已經是戰爭行為了」、「中國弄斷的」、「八條斷掉了！？好誇張」。

    對此，無黨籍台南市議員李宗霖於今天表示，台灣24條海纜中已有8條損壞，嚴重影響網路通訊安全。這是中國灰色作戰對台灣國安的挑戰，政府必須升高應對層級，從法律、國防到技術全面佈局，提升韌性。

    今年最近1起嚴重海纜斷裂，為7月10日晚間至11日凌晨，曾發生海纜C2C、EAC1斷線，造成《英雄聯盟》、《VALORANT 特戰英豪》等熱門遊戲的大量玩家在社群平台上抱怨，相關遊戲客服單位慘遭波擊，遭玩家罵翻。

