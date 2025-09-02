為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「史上最長會期」藍白未展現效率 民進黨：假開會真怠惰

    民進黨指出高喊「要延會」的藍白立委，在延會期間並未展現出相對應的立法效率，是「怠惰問政」。（圖擷取自「民主進步黨」臉書粉專）

    2025/09/02 15:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院自今年2月25日起，召開第十一屆立法院第三會期，原訂於5月底結束，但因國民黨與民眾黨先後提案延會，直到8月31日才正式結束，成為立法院「史上最長會期」。對此，民進黨指出高喊「要延會」的藍白立委，在延會期間並未展現出相對應的立法效率，是「怠惰問政」，「沒效率、假開會、真怠惰，這就是藍白延會的三大真相。」

    民進黨今（2）日在臉書發文，列出有關「史上最長會期」的績效大檢討。民進黨指出，立法院在國民黨與民眾黨主導把持下，立法院延會已長達3個月，創史上最長會期紀錄，「但高喊著『要延會』的藍白立委們，卻沒有展現出相對應的立法效率，怠惰問政！」

    民進黨提到，藍白在延會期間為了幫自己人撐起保護傘，刻意延長立法院會期，但各委員會卻無重要議案可審，只能一直排考察，統計延會期間，院外考察活動的數量達到驚人的「110場」，「甚至還沒到下個會期，用掉的考察經費就已逼近九成，完全無法支應下半年使用！」

    民進黨指出，表決要延會的是國民黨，但不來開會又不好好質詢的也是國民黨，延會期間甚至有「11位藍委」的口頭質詢率不及格，「沒效率、假開會、真怠惰，這就是藍白延會的三大真相。」

    熱門推播