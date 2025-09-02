為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治
    首頁　>　政治

    蔣萬安稱理解民眾黨支持者 顏若芳轟：上樑不正下樑歪

    顏若芳今日發文表示，黃國昌日前率眾衝撞員警，台北市長蔣萬安不發聲譴責就算了，今天竟然還幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！（記者甘孟霖攝）

    顏若芳今日發文表示，黃國昌日前率眾衝撞員警，台北市長蔣萬安不發聲譴責就算了，今天竟然還幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！（記者甘孟霖攝）

    2025/09/02 14:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨近期舉行「公民走讀」活動，行經台北市愛國西路與警方爆發衝突，導致8名警員受傷，還傳出分局組長遭民眾黨主席黃國昌勒脖，台北市長蔣萬安今回應「支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權」，對此民進黨籍台北市議員顏若芳痛斥，蔣萬安竟幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！

    蔣萬安今接受聯訪表示，從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

    「北市府執法遇到藍白軟趴趴，就是因為上樑不正下樑歪！」顏若芳今日發文表示，黃國昌日前率眾衝撞員警，台北市長蔣萬安不發聲譴責就算了，今天竟然還幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！

    顏若芳說，蔣萬安從今年4月自稱以「個人身分」違法到北檢前集會，到今天幫犯行者講話，我們終於知道，為什麼藍白黨證在台北，就猶如犯法的免死金牌了！就是因為蔣萬安為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為。請問蔣萬安，你現在是自以為是黃國昌的辯護律師了嗎？

    顏若芳指出，黃國昌率眾違法集遊，造成1名員警送醫、7名員警受傷，結果身為市警局主管的市長，卻默許、甚至是讚許騎在員警頭上、甚至鎖喉員警的行徑，我只能說，台北市的警察有你這種長官，真的有夠衰。

    顏若芳怒轟，「蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，作為首都市長，已顯不適格，應儘速公開道歉、收回相關言行，否則未來的市府，又有什麼立場要求民眾守法，因暴行致傷的員警，又情何以堪？」

    相關新聞請見︰

    民眾黨「走讀」衝突8警掛彩 蔣萬安喊支持民眾黨捍衛柯人權

