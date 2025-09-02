為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沈榮欽提醒學生組共產黨要注意！ 中國交換學生有共青團背景慘遭遣返

    日前傳出台灣多所高中存在共產黨組織，引發熱議。（圖擷取自IG）

    2025/09/02 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出台灣多所高中存在共產黨組織，引發熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽今日分享表示，美國近期一名22歲中國顧姓留學生，在獲得全額獎學金錄取、赴美準備就讀碩士班時，因曾加入共青團，遭美國海關盤查後遣返，並處以5年內不得入境的處分。沈榮欽藉此案例提醒台灣學生，組織涉及「共產黨」名稱的團體，即使出於娛樂或學生自治目的，也可能在未來赴海外深造時成為潛在風險。

    沈榮欽今日在臉書發文表示，顧姓學生曾在康乃爾大學交換，後來申請休士頓大學哲學系碩士班，獲得入學許可與全額獎學金。然而入境休士頓機場時，他的行李與電子設備遭到檢查，接著經歷長達10小時的審訊。雖然他的父母都是共產黨員，但他自己並非黨員，結果因他曾加入中共共青團，美方最終認定其背景有疑慮，決定當場遣返。

    沈榮欽指出，雖然川普政府近期表態歡迎中國留學生，並認為他們對美國大學財務有幫助，但實際執行層面，美國邊境審查仍相當嚴格，特別對於政治背景、是否曾參與共產組織等資訊格外敏感。

    他提醒，台灣學生享有言論自由，在校園內參與各種學生自治或讀書活動本無不可，但以「共產黨」為名組織活動，即便宣稱與中國共產黨無關，也可能在未來申請赴美或其他民主國家留學、工作時，被放大檢視甚至受限，步上中國顧性學生腳步。

