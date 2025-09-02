國慶主視覺出爐 網友熱議顏色、觸感：今年怎麼了？

一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，由偏灰的紅藍色及筆刷觸感組成的圖樣，也立刻引發網友議論。（圖擷自臉書）

2025/09/02 13:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，由偏灰的紅藍色及筆刷觸感組成的圖樣，也立刻引發網友議論，直呼「slogan怎麼跟去年一模樣一樣」、「是要過國慶日，對吧？」，還有人直言「藍色紅色即將接管台灣」。

今日中午臉書粉專「中華民國 讚國慶」更新動態，發布今年的國慶主視覺，只見字樣比照去年也是由雙「十」組成，不過字體改為筆刷觸感，配色則是偏灰的淺藍及紅色交錯，主視覺畫面一公布也隨即引發網友熱議。

請繼續往下閱讀...

在發文底下可看到網友紛紛留言「梅花徹底消失了」、「比去年好，有進步，但仍有待加強……」、「看起來很像在滴血……還有推行的痕跡」、「血跡嗎」、「我只問一句；slogan怎麼跟去年一模一樣」、「今年是……怎麼了嗎？」、「灰頭土臉，十分難堪」、「這顏色看起來很憂鬱…」、「有紅，有藍，有白，就是沒有綠」。

也有不少網友諷刺「原來是天安門廣場的痕跡啊」、「亡國的概念嗎？如果是我給10分」、「藍色紅色即將接管台灣」、「藍色抹上了紅，其本質都是紅，這樣嗎？」、「藍中有紅，好設計」、「中間還有滿地白」等。

每年的國慶主視覺設計常引發民眾熱議，去年是由立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，在主視覺公布後也曾引發大批網友留言討論。內政部次長、國慶籌備委員會秘書長吳堂安日前也透露，今年國慶主視覺已經確定，一樣是由立法院長韓國瑜選定。

一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，立刻引發網友議論，直呼「slogan 怎麼跟去年一模樣一樣」。圖為去年的國慶主視覺。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法