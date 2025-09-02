為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國慶主視覺出爐 網友熱議顏色、觸感：今年怎麼了？

    一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，由偏灰的紅藍色及筆刷觸感組成的圖樣，也立刻引發網友議論。（圖擷自臉書）

    一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，由偏灰的紅藍色及筆刷觸感組成的圖樣，也立刻引發網友議論。（圖擷自臉書）

    2025/09/02 13:35

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，由偏灰的紅藍色及筆刷觸感組成的圖樣，也立刻引發網友議論，直呼「slogan怎麼跟去年一模樣一樣」、「是要過國慶日，對吧？」，還有人直言「藍色紅色即將接管台灣」。

    今日中午臉書粉專「中華民國 讚國慶」更新動態，發布今年的國慶主視覺，只見字樣比照去年也是由雙「十」組成，不過字體改為筆刷觸感，配色則是偏灰的淺藍及紅色交錯，主視覺畫面一公布也隨即引發網友熱議。

    在發文底下可看到網友紛紛留言「梅花徹底消失了」、「比去年好，有進步，但仍有待加強……」、「看起來很像在滴血……還有推行的痕跡」、「血跡嗎」、「我只問一句；slogan怎麼跟去年一模一樣」、「今年是……怎麼了嗎？」、「灰頭土臉，十分難堪」、「這顏色看起來很憂鬱…」、「有紅，有藍，有白，就是沒有綠」。

    也有不少網友諷刺「原來是天安門廣場的痕跡啊」、「亡國的概念嗎？如果是我給10分」、「藍色紅色即將接管台灣」、「藍色抹上了紅，其本質都是紅，這樣嗎？」、「藍中有紅，好設計」、「中間還有滿地白」等。

    每年的國慶主視覺設計常引發民眾熱議，去年是由立法院長韓國瑜首次擔任慶籌會主委，在主視覺公布後也曾引發大批網友留言討論。內政部次長、國慶籌備委員會秘書長吳堂安日前也透露，今年國慶主視覺已經確定，一樣是由立法院長韓國瑜選定。

    一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，立刻引發網友議論，直呼「slogan 怎麼跟去年一模樣一樣」。圖為去年的國慶主視覺。（圖擷自臉書）

    一年一度的雙十國慶即將在10月登場，今年的主視覺稍早出爐，立刻引發網友議論，直呼「slogan 怎麼跟去年一模樣一樣」。圖為去年的國慶主視覺。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播