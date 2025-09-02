為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    曝遭偷拍被酸「妄想」 沈伯洋諷：國民黨的關懷加害者永不孤單

    民進黨立委沈伯洋自曝遭長期跟監，家門口更出現裝有針孔攝影機的機車。（本報合成，資料照、擷取自沈伯洋臉書）

    民進黨立委沈伯洋自曝遭長期跟監，家門口更出現裝有針孔攝影機的機車。（本報合成，資料照、擷取自沈伯洋臉書）

    2025/09/02 13:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋日前揭露，自己不僅多次遭人跟蹤，住家門口還出現疑似裝有針孔攝影機的機車，更收過死亡威脅信件，但報警後至今未有結果。面對藍白陣營人士質疑他「被害妄想」、甚至揶揄「難道不能裝行車紀錄器嗎」，沈伯洋今（2日）再度發聲，強調自己為了不麻煩別人而自費安裝監視器，國民黨卻總在想辦法找他麻煩，更諷刺說：「國民黨的關懷，加害者永遠不會孤單。」

    沈伯洋今日在臉書發文表示，副總統蕭美琴在國外被中國跟蹤，國民黨只會酸「沒撞到有點遜」；自己家門口外被發現有針孔裝置，卻被國民黨嘲諷「以後都不能裝行車記錄器了嗎？」甚至家人遭死亡威脅都被藍營名嘴暗示是「自導自演」。他諷刺說：「國民黨的關懷，加害者永遠不會孤單。」

    沈伯洋解釋，因為案件好幾起，但自家巷口附近的公共監視器角度拍不太到，執法單位曾詢問是否需要加裝監視設備，但考量公務預算有限，他怕影響台北其他需要攝影機的地方，所以最後選擇自費設置，「當我想的是『怎麼樣不要麻煩別人』時，國民黨想的卻是『怎麼樣才能找我麻煩』」。

    沈伯洋8月31日接受節目訪問時透露，某曾在住家外發現一輛可疑機車，外觀看似正常螺絲，實則藏有針孔攝影設備，電池收在坐墊下。他報警後不到一小時，該機車便消失，雖有拍下車牌，後續追查卻陷入僵局。此外，他還收到恐嚇信，信中不僅附上他與妻子的照片，還寫下「死」字，甚至揚言要對其女兒割喉。

    不過，大安警分局1日回應，案件最早可追溯至去年10月，沈委員報稱住家外有疑似偷拍機車，警方調查後並未發現不法，但仍加強周邊巡邏；另針對今年4月的網路恐嚇信，經追查發現IP來自境外，暫無嫌犯線索。

    消息曝光後，網路上湧入大批藍白支持者嘲諷沈伯洋「被害妄想」。對此，他1日深夜再度貼出針孔裝置照片強調，自己專業背景在安全領域，「掃到針孔第一時間不是炒新聞，而是直接通報，請單位查明」，強調行為符合一般公民的合理反應，不是刻意誇大。

