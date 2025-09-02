批中國是混淆國際視聽慣犯 外交部將審慎因應印太穩定發展

印度總理莫迪（中）與俄羅斯總統普廷（左）及中國國家主席習近平（右），3人在上海合作組織峰會交談。（路透）

2025/09/02 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國主導、在天津舉行的「上海合作組織峰會」昨天（1日）閉幕，中印俄等成員國共同發表《天津宣言》。關於未來區域情勢及台印關係發展，台灣外交部發言人蕭光偉今天說，我們會審慎因應未來可能影響到印太區域穩定和發展的相關情形。

「上海合作組織峰會」期間，俄羅斯總統普廷、白俄羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪等人先後發言，各方一致認為，需繼續加強政治、安全、經貿、科技等領域合作，統籌應對傳統和非傳統安全威脅，上合組織成員國要加強戰略協作，捍衛二戰勝利成果。

蕭光偉在外交部例行記者會指出，有關於印度總理莫迪近日出席上合峰會，外交部其實持續密切關注相關國家出席及互動情況，我們會審慎因應未來可能影響到印太區域穩定和發展的相關情形。

蕭光偉提及，中國在上個月印中外長會議之後，片面宣稱印度表明台灣是中國一部分，再次凸顯中方是擅自扭曲資訊、混淆國際視聽的慣犯。事實上，印度外交部事後有澄清「對台立場不變，將持續著重與台灣經濟、科技與文化的連結」。

蕭光偉表示，外交部要特別說明，今年是台灣與印度互設代表處30週年，我方重視雙方在各領域的友好合作，也將持續在相互尊重、對等互惠的基礎上深化兩國的交往，同時尋求彼此價值的合作方向，共同和民主夥伴一同促進區域的和平穩定繁榮。

