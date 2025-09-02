為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共93閱兵就是武力展示 林俊憲：洪秀柱踩到台灣紅線

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/09/02 13:15

    〔記者謝君臨／台北報導〕中共明日將於北京天安門廣場前舉行93大閱兵，國民黨前主席洪秀柱今表態會出席，並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶，這是一份對先人的致敬。對此，民進黨立委林俊憲強調，閱兵典禮就是武力展示，中共的武力就是不放棄侵犯台灣、血洗台灣，這絕對踩到台灣的紅線，相信民眾不會支持，法律也不允許。

    林俊憲表示：「我們不是反對交流，而是反對在中國做出親共、舔共的行為，尤其是政治人物。」他說，洪秀柱曾為國民黨主席、台灣的國會議員，去中共參加閱兵典禮，這絕對踩到了台灣的紅線，相信民眾不會支持，法律也不允許，希望洪秀柱身為台灣栽培出來的政治人物，要飲水思源。

    林俊憲也批評，國民黨還幫洪秀柱辯解，亂扯總統賴清德，昔日賴清德去中國訪問，和中國談六四天安門事件、談民進黨和台獨，「國民黨的人去敢嗎？」所以不是反對兩岸交流，不是去中國就是賣台，「而是你在中國做了哪些事情。」國民黨要幫洪辯解，然後說自己不是親共、舔共，是國民自己把紅帽子戴在頭上。

    林俊憲指出，現在這種親共、舔共的行為，越來越不避諱，以前還要偷偷摸摸、遮遮掩掩，現在國民黨已經是公開的親共、舔共，當中共的小弟，「台灣有這樣的政黨，才是對我們國家安全最大的威脅。」

