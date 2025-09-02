國家防災日起跑 張惇涵：居安思危就能有備無患

內政部、交通部與原民會今天在台北車站大廳舉辦「114年國家防災日活動啟動記者會」。（內政部提供）

2025/09/02 13:13

〔記者李文馨／台北報導〕國家防災日9月21日登場，內政部與交通部及原民會今天在台北車站共同舉辦記者會，行政院長秘書長張惇涵親臨現場致詞表示，今年模擬東部海域發生芮氏8.5強震引發海嘯，透過中央、地方大規模演練，才能在危機時維持社會運作及人民安全，提升整體防救災能量，「做到居安思危，就能有備無患」，有準備更安全。

內政部、交通部與原民會今天在台北車站大廳舉辦「114年國家防災日活動啟動記者會」。今年國家防災日以「巨震求生 強韌整備」為主軸，9月17日至19日在宜蘭縣辦理演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震引發海嘯；9月18日、19日在新北市新莊運動公園演習，進行地震後大規模動員救災實兵演練，19日上午9時21分也將發布國家級警報。

請繼續往下閱讀...

張惇涵致詞時表示，26年前的921大地震是許多台灣人沉痛的記憶，卻也是台灣開始重視自我防災應變轉型的起點，因此每年的921是國家防災日，提醒眾人「有準備就會更安全」。

張惇涵指出，今年模擬東部海域發生芮氏8.5強震，引發海嘯衝擊北部和東部地區，中央跟地方進行大規模的演練，演練就是為了更熟練，才能在危機時維持社會運作，維護人民的安全。他也說，災變不分藍綠、不分國界，台灣救災團隊義無反顧前進第一線，展現「台灣Can help」，為全世界韌性貢獻更大良善心力。

內政部長劉世芳致詞時說，希望透過跨部會的全國性大規模演練，檢視預警、應變、救援與復原的能力，同時藉由這次記者會，讓民眾知道台灣是一個有整備的政府，也邀請企業、學校、社區及各級機關共同參與國家防災日活動，除了強化政府本身的量能外，鼓勵全民發揮自救、自助及救人的應變能力，提升防災意識，這就是賴總統、行政院長所說「有準備更安全」。

內政部在記者會現場設有救災業務導入生成式AI系統、水上救生設備、緊急避難包展示、無人機設備展示、搜救犬、搜救裝備展示等宣導攤位，圖為搜救犬Betsy。（記者李文馨攝）

內政部、交通部與原民會今天在台北車站大廳舉辦「114年國家防災日活動啟動記者會」，經濟部展出各式防災食品。（記者李文馨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法