    政治

    蔣萬安以人權之名理解民眾黨 顏若芳：警察有這種長官，真衰

    民進黨議員顏若芳說，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，作為首都市長已顯不適格，應儘速公開道歉。 （取自顏若芳臉書）

    2025/09/02 13:04

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨8月30日「走讀」行動與警方爆發衝突，台北市長蔣萬安今（2）被問到有員警受傷、民眾黨主席黃國昌勒警脖子列被告的看法，以職權、人權論述，表態支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權，民進黨議員顏若芳說，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，作為首都市長已顯不適格，應儘速公開道歉，否則有什麼立場要求民眾守法，「台北市的警察有這種長官，真的有夠衰。」

    蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前受訪，從職權、人權角度說明他對民眾黨走讀釀成風波的看法，表示從法治原則，警局必須依法處理。又說事情的根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，在任何民主國家都難以想像。從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

    顏若芳表示，北市府執法遇到藍白軟趴趴，就是因為上樑不正下樑歪！蔣萬安不發聲譴責就算了，竟然還幫犯行者說話，稱「能理解民眾黨」，真是滑天下之大稽！蔣萬安從今年四月自稱以「個人身分」違法到北檢前集會，到今天幫犯行者講話，藍白黨證在台北猶如犯法的免死金牌，就是因為蔣萬安為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為。

    顏若芳說，蔣萬安不僅曾帶頭違法，如今更意圖替違法者找藉口，作為首都市長已顯不適格，應儘速公開道歉、收回相關言行，否則未來的市府，又有什麼立場要求民眾守法，因暴行致傷的員警，又情何以堪？台北市的警察有這種長官，真的有夠衰。

