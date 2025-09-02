搶錢大作戰 楊文科：縣內設廠連公司登記也要在新竹

新竹縣長楊文科（中）今天下達指令，要求縣府產發處跟廠商溝通，來新竹縣設廠，公司登記也請設在新竹縣，進行另一波的搶錢大作戰。（記者黃美珠攝）

2025/09/02 13:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新版財劃法明年上路，全國各縣市正如火如荼籌編明年總預算之際，新竹縣長楊文科下達「搶錢大作戰」令，要求相關局處跟設廠在竹縣的企業，必須把公司登記也改設在縣內，把產業的根移植到新竹縣來，以此讓新竹縣未來可多分得統籌款，並全力爭取明年中央撥付的一般性補助款維持今年75億的水平，以利新竹縣長期發展。

縣府財政處長彭惠珠說，新竹縣統籌分配款明年可獲245.47億元，比今年增加177億多。至於新財劃法有關一般性補助款總額的規定，中央的解釋是「中央預算的總額」，後續透過各部會分流往下補助。但縣府要力爭的是：中央今年給竹縣的總額「75億」這個水平。

她直言，依相關法令和經驗，每年中央最慢8月底就會通知地方次年一般性補助款的額度，但這次迄今只有社會處獲悉明年將有8億多，其他各局處還不明朗，間接影響新竹縣明年總預算的籌編。

縣長楊文科說，各縣市對一般性補助款的分配多有不平，新竹縣會根據中央的決定來編列明年總預算，但迄今不明的就依新竹縣的實際需求來籌編。下週三（10日）各縣市應行政院之邀北上商議相關問題時，新竹縣將據法力爭。

至於縣市土地、人口以及營利事業額的多少，在新版財劃法都會影響縣市政府能分得統籌款的多寡，所以他希望所有在縣內設廠的業者，必須也把公司總部遷入，請產發處跟廠商們溝通，表達縣府歡迎廠商來到地方，但也希望公司登記也要一併在新竹縣的態度。

新竹縣長楊文科今天要求廠商來新竹縣設廠，公司登記也要改設在新竹縣。（記者黃美珠攝）

