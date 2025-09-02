洪秀柱赴中參加九三閱兵 外交部：不能代表全體國人立場

針對前國民黨主席洪秀柱將出席中國九三閱兵，外交部發言人蕭光偉今日批評，支持與捍衛中華民國台灣的國人，都應避免對國際社會釋放錯誤訊號，讓國際社會誤解台灣的民主政治與主權立場，如果有國人出席中方活動的行為，不能代表全體國人立場。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/02 12:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國明（3）日將於北京天安門廣場舉行盛大閱兵，中共領導人習近平、俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩將齊聚一堂，前國民黨主席洪秀柱等統派人士亦受邀參加。外交部發言人蕭光偉今日批評，支持與捍衛中華民國台灣的國人，都應避免對國際社會釋放錯誤訊號，如果有國人出席中方活動的行為，不能代表全體國人立場。

蕭光偉表示，外交部首先要說明，中華人民共和國竄改二戰史實，謊稱台灣的主權屬於中華人民共和國，外交部要再次駁斥，中華人民共和國從未統治過台灣。

蕭光偉強調，台灣從1980年中期開始歷經政治自由化、民主化的進程，特別是1996年我國完成首次總統直選，自始中華民國的中央行政、立法代表都是由台灣人民所選出，成為有效統治台灣、對外代表台灣的唯一合法政府，更確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的事實與現狀。「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬」不但是客觀事實，而且中華人民共和國也無權在國際上代表台灣。

蕭光偉說，這次九三閱兵可以看到「威權獨裁勢力」的匯集，表面上的理由冠冕堂皇，但不禁令人更加擔憂，對於以規則為基礎的國際秩序及對自由、民主、法治、人權造成的威脅與破壞。

蕭光偉批評，近年來，中國對台灣的打壓無所不用其極，不斷以軍機艦在台海周邊海空域進行騷擾，對台灣施加混合戰手段及灰色地帶襲擾，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，並且一再扭曲二戰史實。

他強調，外交部認為，所有支持與捍衛中華民國台灣的國人，都應該避免對國際社會釋放錯誤訊號，讓國際社會誤解台灣的民主政治與主權立場，如果有國人出席中方活動的行為，不僅與台灣主流民意相悖，更不能代表全體國人立場。

