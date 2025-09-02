大里掩埋場堆成山 台中綠營議員批盧秀燕把垃圾留在家

民進黨批大里掩埋場已成垃圾山。（王立任提供）

2025/09/02 12:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市黨團今天召開記者會痛批台中市府，環境部指大里掩埋場在2024年已是滿載，市府卻繼續堆置垃圾，去年超載34萬餘公噸，今年已累積36萬餘公噸，未來又說要增48.8公噸，文山焚化爐延宕至今沒有進度，造成大里成垃圾山，痛批盧秀燕說不選黨主席要留家裡，卻把垃圾留在家裡，不要做「春秋大夢」了。

環保局表示，大里掩埋場並無滿載情形，並依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，而文山焚化廠汰舊換新招商已於8月25日截標，共3家廠商投標，預期2029年文山焚化廠可完成首座新爐建造，提升處理效率。

民進黨中市黨團總召王立任、副總召張芬郁、大里議員李天生及林德宇、議員蔡耀頡、謝家宜等人今天痛批市府不作為，造成大里掩埋場成垃圾山。

王立任表示，台中市全市的掩埋容量僅剩2萬4978立方公尺，剩餘比例僅存0.5％，是全國最低，因為文山焚化爐延宕8年未完工，作為暫置場的大里掩埋場早已滿載卻持續堆置，且2042年才完成清除，意味著市民將被迫承受長達18年的垃圾惡夢，盧秀燕說不選黨主席，自己要留家裡，就把家好好弄乾淨，不要把毒瘤留給台中市民。

張芬郁表示，大里掩埋場去年就超載34萬餘公噸，今年已累積達36萬餘公噸，至2032年垃圾就達82萬8000公噸，直至2033年才不會增加，2042年才去化成功，根本欺侮大里人。

李天生表示，市府用美化名詞說目前垃圾是有用覆蓋，但垃圾都滿出來，根本是欺騙大里人。

林德宇痛批，大里掩埋場2018年是7082公噸，2019年盧市長上任的第一年，就來到3萬7517噸，至今超過36萬公噸，裸露垃圾就在大里山坡地上，盧秀燕還敢說台中市是幸福城市？

民進黨中市議會黨團批盧秀燕沒有作為，造成大里垃圾掩埋場成垃圾山。（記者蘇金鳳攝）

民進黨中市議會黨團總召王立任指，台中市全市的掩埋容量剩餘比例僅存0.5%，是全國最低。（記者蘇金鳳攝）

