賴總統積極栽培新世代接棒 民進黨人才梯隊浮現

總統府發言人李問接任國安會副秘書長。（圖取自李問臉書）

2025/09/02 12:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統上任後，積極培養青年世代「一棒接一棒」，也體現在近期內閣改組與國安會人事布局上，包括行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺，以及國安會副秘書長林飛帆、李問、趙怡翔等人，接連進入決策核心，也象徵民進黨政治人才梯隊逐漸浮現，凝聚未來的重要新戰力。

新任行政院秘書長張惇涵，出身黨務系統，具備中央與地方政府歷練，曾任總統府發言人及副秘書長，經歷橫跨蔡、賴兩任總統，熟悉政策傳達與輿論攻防，期能在行政院發揮跨部會整合的中樞角色。

國安會諮詢委員黃重諺，在蔡英文政府任內歷任總統府發言人、副秘書長，長期深耕國安戰略與政策溝通領域，現今持續成為賴總統倚重的重要幕僚。

3位國安會副秘書長也各有所長，社運背景出身的林飛帆持續推動「全社會防衛韌性」並深化國際連結；趙怡翔曾任駐美代表處政治組組長，並於總統府、國安會及外交部歷練，累積豐富的外交與國際政治經驗；李問具備國際事務專長，曾任總統府發言人、民進黨國際事務部主任，3位年輕副秘的組合，也為國安會注入年輕世代的專業與活力。

此外，去年賴總統也任命民進黨副秘書長楊懿珊出任駐美副代表。具備國際、外交專業的楊懿珊是基層黨工出身，具備充分外交歷練，曾是外交部長林佳龍倚重幕僚，也曾協助賴清德草擬涉外論述，展現專業與穩健。

據了解，賴總統對執政黨的人才布局有「一棒接一棒」的長遠考量，希望藉由讓年輕世代進入國家重要崗位，創造進一步歷練的機會，同時為政策注入新思維。隨著新生代持續進駐決策核心，民進黨內部的政治梯隊已逐漸浮現，成為未來世代交替的重要象徵。

總統特聘台北市議員趙怡翔接任國安會副秘書長，趙怡翔請辭議員流程正在進行。（資料照）

國安會副秘書長林飛帆也是賴總統積極栽培的重要年輕人才。（資料照，總統府提供）

