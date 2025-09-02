蔣萬安以人權之名說理解民眾黨 許淑華批為政治利益支持違法

許淑華表示，蔣萬安為了政治利益，向民眾黨示好，卻打擊了警方士氣。（資料照，記者何玉華攝）

2025/09/02 12:49

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨8月30日「走讀」行動與警方爆發衝突，台北市長蔣萬安今（2）被問到有員警受傷、民眾黨主席黃國昌勒警脖子列被告的看法，蔣萬安以職權、人權論述，表態支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權，民進黨議員許淑華直批「實在太不像話了！」，蔣萬安「又忘記自己是市長了嗎?竟為了自己的政治利益，向潛在選民示好，縱容違法行為，重擊警察士氣。

蔣萬安今上午出席秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前受訪，從職權、人權角度說明他對民眾黨走讀釀成風波的看法，表示從法治原則，警局必須依法處理。又說事情的根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，在任何民主國家都難以想像。從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

許淑華說，「實在太不像話了！」蔣萬安又忘記自己是市長了嗎？竟然公開幫黃國昌等帶頭違法的人講話，表示理解民眾黨支持者。蔣萬安身為市長，應該要維護法治，譴責黃國昌、民眾黨這些帶頭違法的人，竟然跟黃國昌們變同一夥，一起支持違法！

許淑華強調，市長是行政首長，應該保持行政中立、保護警察、維護法治。蔣萬安今天的發言竟是為了「自己的政治利益」，向潛在選民示好，縱容違法行為，更不惜重擊警察同仁的士氣；她提醒蔣萬安應該不分顏色譴責暴力，呼籲蔣萬安應該向辛苦的警察同仁鄭重道歉！譴責這些違法的人，維護台灣的法治！

