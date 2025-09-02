習近平抹殺國民黨歷史！中共一鍋端走抗戰功勞 王丹：不駁斥嗎？

中國領導人習近平。（歐新社）。

〔即時新聞／綜合報導〕中國明將舉行「抗戰勝利80週年」盛大閱兵。中國社運人士王丹表示，抗戰時國民黨領導的軍隊的確付出了巨大的代價，以無數的生命和鮮血換來了抗戰的勝利，但今天所有中共的官方論述、包括中國領導人習近平的講話，都完全抹殺國民黨領導抗戰的歷史，「今天的國民黨，難道不應當公開發表聲明，對中共進行嚴厲的抨擊和駁斥嗎？」

王丹今日在臉書發文表示，回顧歷史，在中國國民政府的領導下，國軍曾與日軍展開22次大型會戰、超過1100次大型戰鬥與近4萬次小型戰鬥，歷史事實清楚證明，抗戰的主要代價是由國民黨軍隊與人民承擔的。

他舉出多位抗戰將領事蹟，包括在1944年豫湘桂會戰中英勇抵抗日軍、最終殉國的桂林守軍將領闕維雍；1945年誓死守住南陽陣地、面對日軍猛烈攻勢仍堅守不退的黃樵松；以及1941年於戰鬥中壯烈犧牲的李家鈺將軍等，皆是抗戰史中可歌可泣的真實英烈。

王丹指出，中共如今卻在閱兵與官方文件中，全盤掩蓋這段歷史，將所有功勞攬為己有，令人難以接受。他寫道：「今天的國民黨，難道不應當公開發表聲明，對中共進行嚴厲的抨擊和駁斥嗎？不如此，要如何對得起成千上萬殉難的國民黨抗戰將士？」

他更直言，目前還傳出有國民黨前高層人士計畫前往北京參加閱兵活動，若屬實，將是「不肖子孫」。他質問道：「對這樣的後人，不知道上述的將軍們的地下英靈有知，會作何感想？」王丹最後也質問：「國民黨，你們真的就任由中共如此糟蹋你們的前輩們嗎？！」

