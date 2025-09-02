為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    認同洪秀柱出席中共93閱兵？ 蔣萬安冷回︰我不會出席

    台北市長蔣萬安今受訪被問，怎麼看洪秀柱出席93閱兵？認為應該要去嗎？對此，蔣萬安僅冷回5字「我不會出席」。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/02 12:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱將出席明（2日）中共在北京天安門廣場前舉行的93大閱兵。台北市長蔣萬安今被問到是否認同，冷回5字「我不會出席」。

    洪秀柱今上午聲明指出，抗戰勝利是全民族的共同記憶，這次她前往北京，參加紀念中華民族抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的活動，屆時還有抗日將士的後代，他們的父祖輩曾浴血奮戰、為國捐軀，如今大家得以一同出席並參加紀念這場民族浩劫中的勝利時刻，是一份歷史的回應，更是一份對先人的致敬。

    蔣萬安今受訪被問，怎麼看洪秀柱出席93閱兵？認為應該要去嗎？對此，蔣萬安僅冷回5字「我不會出席」。

    此外，台北市副市長李四川不排除選新北市長，而立院國民黨團擬將《地方制度法》修法列為優先法案，明定直轄市皆設3位副市長，被質疑是「李四川條款」。媒體問蔣萬安會希望立院趕快修法？蔣回，尊重立院討論。

    另外，國民黨黨內傳出前台北市長郝龍斌也有意參選黨主席，郝龍斌近期也拜會前黨主席吳伯雄，吳支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安說，國民黨內有一定民主機制，依照這樣的機制選出最適合的人來帶領國民黨。

    熱門推播