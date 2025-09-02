柯陣營批不正訊問、小草操作彭振聲翻供 黃帝穎：法律上毫無意義

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2025/09/02 13:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院審理京華城弊案，今（2）日傳喚台北市前副市長彭振聲作證，律師黃帝穎指出，柯文哲陣營不斷攻擊彭振聲遭不正詢問才認罪、小草更操作彭振聲翻供風向，「但這些政治操作沒有法律意義」。

上週檢、辯激辯彭振聲去年9月3日在台北看守所接受檢察官偵訊錄影中斷1小時13分鐘、是否遭檢方不正訊問，以及彭振聲是否會翻供，成為今日外界關注重點。

黃帝穎今日在臉書發文指出，柯文哲陣營不斷攻擊彭振聲遭不正詢問才認罪、小草更操作彭翻供風向，但這些政治操作沒有法律意義。彭振聲以證人身分到庭接受檢辯交互詰問，是否翻供有觀察指標，就是彭振聲是否作證前後矛盾，被法官當庭告發或檢察官訴究偽證罪。

黃帝穎表示，偽證罪處7年徒刑，彭振聲在北院一開始已表明認罪圖利，台北地方法院在起訴後召開移審庭決定是否繼續羈押。彭振聲一開庭就表示，他在正式24次出庭中，應該講的事情都說了，且已認罪，彭振聲至少25次開庭坦承圖利犯行，如果翻供，彭振聲將面臨偽證罪追訴，這是彭是否反攻的觀察指標，柯陣營政治操作翻供毫無法律意義。

