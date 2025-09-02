為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安以人權之名挺民眾黨 簡舒培批因「藍白合」而軟弱

    民進黨議員簡舒培批評蔣萬安因為「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而犧牲警察。（資料照）

    民進黨議員簡舒培批評蔣萬安因為「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而犧牲警察。（資料照）

    2025/09/02 13:04

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨8月30日「走讀」行動與警方爆發衝突，畫面清楚顯示民眾黨主席黃國昌以手臂勒警脖子，警方事後依違反集遊法、強制罪、妨害公務等罪嫌將黃國昌等人送辦。台北市長蔣萬安今（2）日以職權、人權論述，表態支持民眾黨呼籲各界保障民眾黨前主席柯文哲的人權，民進黨議員簡舒培說，蔣萬安沒有幫警察說話，還用一些似是而非的話糊弄，質疑因為「藍白合」軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。

    蔣萬安今上午出席秋祭忠烈祠陣（公）亡將士典禮前受訪，從職權、人權角度說明他對民眾黨走讀釀成風波的看法，表示從法治原則，警局必須依法處理。又說事情的根源是民眾黨前主席柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是在押人取供？用這樣的手段針對一位曾經參選的第三大政黨主席，在任何民主國家都難以想像。從人權角度，可以理解民眾黨支持者為何要走上街頭，「我也支持民眾黨呼籲各界，保障柯文哲前主席的人權」。

    簡舒培反問蔣萬安「哪個民主法治國家第三大黨主席犯罪不用被關？」南韓總統朴槿惠弄權、弄錢都被關，難道可以因為是第三大黨主席就不辦？而且收押柯文哲的是法官，是根據法律的事實跟法治的依據，號稱是律師的首都市長，居然目無法紀，為了政治，連法律專業都放棄。

    簡舒培說，哪一個警察不是依職權行使、執行公務？一個警察站在路上依職權值勤，有任何民眾去衝撞他們嗎？接小孩的媽媽可以因為被攔下來就去衝撞警察嗎？

    簡舒培表示，民眾黨主席涉貪收賄被偵辦，民眾黨還帶著群眾衝撞警察，已經不是合法集會，還踩踏、傷害警察，身為台北市長的蔣萬安完全沒有幫警察說話，反而講一些似是而非的話糊弄，質疑是因為「藍白合」考量，已經軟弱的不敢得罪民眾黨，而要警察犧牲。

