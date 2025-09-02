為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    批郭雅慧造謠「民眾黨走讀攻擊警察」 吳怡萱：總統出來道歉

    民眾黨日前舉行走讀活動，未提前合法申請，與警方發生衝突，還有員警受傷。總統府發言人郭雅慧今（2）日表示，沒有任何人提出的集遊法修法是「可以攻擊警察」。對此，民眾黨發言人吳怡萱反批郭雅慧造謠。（資料照）

    2025/09/02 12:40

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨日前舉行走讀活動，未提前合法申請，與警方發生衝突，造成8名員警受傷。總統府發言人郭雅慧今（2）日表示，沒有任何人提出的集遊法修法是「可以攻擊警察」。對此，民眾黨發言人吳怡萱反批，郭雅慧造謠連被造謠的當事員警都已經出面澄清，郭雅慧竟繼續誣指當天的公民走讀有攻擊警察的行為，賴清德總統應對總統府發言人造謠的行徑出面道歉。

    民眾黨舉辦「司法改革 公民走讀」活動，未提前合法申請，遭警方依集遊法送辦。民眾黨主席黃國昌反嗆民進黨將集遊法用的得心應手；民眾黨發言人張彤也批評民進黨背棄廢除集遊法承諾。郭雅慧今日受訪表示，有關於集遊法這一塊，要不要修法、怎麼修，歷來有蠻多人有提出來，不過從來沒有任何人提出集遊法的修法是「可以攻擊警察」。

    吳怡萱批評，賴清德總統懼怕民意，自囚於拒馬蛇籠後，把辛苦的警察同仁推上第一線，毫無擔當；抹黑台灣民眾黨和平理性的走讀、扣上非法集會的大帽子，這早已違背過去民進黨要廢除集會遊行法的主張，也讓國人看清楚，民進黨在取得政治權力後，是如何動用國家機器，墮落為自己過去最厭惡的模樣。

    吳怡萱補充，被反抗的政權，至今還搞不清楚人民的訴求，也難怪賴總統的民調持續下探，若再繼續執迷不悟，滿意度沒有最低、只會更低。

