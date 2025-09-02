為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓榮泰將邀縣市首長協調財劃法 蔣萬安：盼說到做到

    台北市長蔣萬安說，卓榮泰願意跟地方首長溝通是好事。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安說，卓榮泰願意跟地方首長溝通是好事。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/02 12:46

    〔記者甘孟霖／台北報導〕因應財劃法修正，行政院長卓榮泰預計近期邀集各縣市首長，討論事權分配議題。台北市長蔣萬安今（2日）說，任何溝通交流都是好事，樂見卓院長願意和地方首長面對面，卓之前也說對於地方需要都有答應，也希望卓能說到做到。

    蔣萬安今受訪表示，還沒收到相關資訊，但任何溝通交流都是好事，樂見卓願意和地方縣市首長面對面討論，也希望行政院提前提供完整資料，讓地方精準回應，達到有效溝通。

    媒體問，卓榮泰一邊說一起檢討，但政院發言人李慧芝又屢次砲打地方，會擔心是兩面手法？蔣萬安表示，財劃法修正希望落實地方自治、充實地方財源，也改善中央、地方財政失衡問題，希望行政院以此為念；他說，卓之前也表達不會有政治考量，還說地方之前有需要都有答應，所以希望卓院長能說到做到。

    另外，因應新版財劃法，學校電費等經費將回歸地方；另今年3月台電公司行文各縣市政府，明年起各縣市政府學校優惠電價及前期凍漲電價差額，由地方編列預算支應。媒體問，遇到這樣的狀況會不會是「雙殺」？蔣萬安說，幾年前政院風風火火推班班有冷氣，也確保電費支持補助，現在突然要刪掉，反而變成「我裝冷氣，你付電費」的不合理情形，很希望透過溝通交流，面對面討論來解決。

