    首頁　>　政治

    洪秀柱將出席中共93大閱兵 陳培瑜酸：面試下一份工作？

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    2025/09/02 12:34

    〔記者謝君臨／台北報導〕中共明日將於北京天安門廣場前舉行93大閱兵，國民黨前主席洪秀柱今表態會出席，並稱抗戰勝利是全民族的共同記憶，這是一份對先人的致敬。對此，民進黨立委陳培瑜表示，中國一直對台灣保有敵意，國內竟有人要去參加閱兵活動，不知道是要去面試下一份工作，還是打算傳達什麼樣的意念回來台灣？

    陳培瑜指出，自己不是國民黨人，從小也從來沒有支持過國民黨，所以對於國民黨前主席洪秀柱要去參加中國的任何閱兵活動，這種統戰、滲透的活動，她都無法認同，當然也無法給予尊重，因為中國一直對台灣保有敵意，不管是直接對台灣很多的認知作戰、滲透，或是在國際上很多非官方正式交流，像運動、文化、藝術、教育等軟性活動的交流場合，都一直打壓台灣。

    陳培瑜說，對於這樣的國家，「我們的國人竟然有人要去參加閱兵活動，我不知道他到底是要去面試下一份工作，還是打算傳達什麼樣的意念回到台灣來，我覺得這件事情實在是不可取。」

    陳培瑜表示，相信洪秀柱一定有她的選擇，至於為什麼做出這樣的選擇，她自己應該要回來向國人說清楚，不要每次都躲在中共的鏡頭底下發言，甚至只會站在中國的國土上發言，不敢站到台灣的土地上，向台灣人民、向國民黨支持者說明她為什麼要做出這種疑似背叛台灣的行為。

