中國嗆菲律賓要為林佳龍訪菲「付出代價」 外交部：中方無權置喙

2025/09/02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部長林佳龍日前與台美經貿考察團共同赴菲律賓訪問，中國外交部表達「堅決反對」並威脅菲律賓要為「踩踏中方紅線的行為付出代價，一切後果必須由菲方承擔」。對此，我外交部發言人蕭光偉今日表示，中國對世界各國所設下的紅線非常多，各國之間交往應相互尊重，中方無權置喙。

中國外交部29日晚間發布新聞稿，譴責菲律賓「縱容」林佳龍以基金會負責人身分「竄訪」，為台獨分裂勢力從事反華活動提供舞台，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾。

中國外交部聲稱，「近期菲方在涉台問題上採取一系列錯誤和挑釁言行，持續虛化掏空一個中國原則，持續損害中菲關係，再次暴露菲律賓政府言而無信的惡劣品質。中方對此堅決反對，已在北京和馬尼拉向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議」。「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔」。

蕭光偉在外交部例行記者會上表示，這次貿易考察團主要是推動「榮邦計畫」下的台菲經濟走廊，以及實踐台美經濟夥伴計畫的精神，特別是國經協會和美台商會今年5月已經簽署合作備忘錄，雙方希望能夠落實兩國在第三地開發的目標。

蕭光偉說明，經過台菲多次研商後，這次的投資考察團是由農業部副次長黃昭欽，以及國經協會理事長呂桔誠、美台商會副會長共同擔任共同團長，率美台相關企業、公協會一起去菲律賓考察相關投資貿易環境。

蕭光偉指出，關於這個案子外交部、國合會都全力協助促成考察團順利訪問菲國，所以我方期待在各方都有利基礎上，台美能夠有機會加大對菲律賓的投資，也能夠促成台菲經濟走廊各項合作計畫。「至於外交部長林佳龍是否率團訪問菲律賓，外交部沒有評論」。

對於中國嗆聲菲律賓必將付出代價，蕭光偉反批，中國對於世界各國所設下的紅線非常多，各國之間的交往應該是相互尊重，然後互利互惠，對於這個紅線，台菲要加強投資及維持經貿關係，這是非常自然正常的，中國無權置喙。

