經民連：洪秀柱及新黨等主席赴中國閱兵 形同叛國

前國民黨主席洪秀柱等人接受中共邀請參加明日舉行的93大閱兵，台灣經濟民主連合今天質疑，這樣的行為已形同叛國。（台灣經濟民主連合提供）

2025/09/02 12:25

〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱接受中共邀請參加明日於北京天安門廣場前舉行的93大閱兵，昨晚已搭機抵達北京。台灣經濟民主連合今天表示，洪秀柱與其他前往中國觀禮的新黨、勞動黨以及統一聯盟黨黨主席等出席中共解放軍武力展示，不可避免地，將被聯想或遭中國刻意釋為代表部分台灣人民認同中國對台的主權聲索，這樣的行為已形同叛國。

經民連指出，中共所謂「93閱兵」非僅只是歷史紀念活動，而是以解放軍武力展示，來鋪陳中國的霸權擴張及對台「統一」敘事。中國外交部副部長馬朝旭在「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動記者會」中，曾明確表示，台灣問題是核心利益中的核心，並稱中國「終將統一，也必將統一」，將其作為此次紀念活動的核心意義的一部份，把閱兵典禮直扣統一大業。

請繼續往下閱讀...

經民連續指，中共領導人習近平又在對俄媒投書《以史為鑒 共創未來》，援引《開羅宣言》《波茨坦公告》連結抗戰勝利與「統一台灣」，試圖在國際法上壓制台灣的主體性與話語權，為兩岸統一（實為兼併）提供法理與象徵支撐。洪秀柱與部分政黨主席仍赴中觀禮，等同為以武力改變現狀背書，侵蝕台灣民主法治與國家安全。呼籲社會各界拒絕任何以軍事威嚇合理化中國對台兼併的行動。

經民連認為，一般國人出席中國93閱兵尚可稱個人行為，或定性為未經主管機關核准之政治合作，依「兩岸人民關係條例」處以行政罰。然而，民主台灣的現任政黨黨主席與曾任立法院副院長出席中國93閱兵，不可避免地，將被聯想或遭中國刻意釋為代表部分台灣人民認同中國對台的主權聲索。這樣的政治效應，世人皆知，洪秀柱與新黨、勞動黨等黨主席更是明知，渠等行為已形同叛國。

此外，經民連提及，「外患罪」之設立係為防止從國家外部或勾結外部勢力，而為有害國家存立者，其立法目的為保持主權獨立與領土完整，故若有侵害此國家法益者，理論上即應納入外患罪章受規範。

經民連說，過去，因為台海雙邊定位爭議，中國大陸是否為外患罪之適用對象曾有爭議，然而2019年《刑法》外患罪章修正增訂第115-1條「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之。」刑法第104條第1項規定「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。」準此，通謀中共政權或其派遣之人，意圖使中華民國台灣領域從屬於中共政權者，自應已構成刑法第104條第1項的通謀喪失領域罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法