團結必勝侵略必敗！ 賴清德：強化國防戰力才能真正守護民主自由

國防部2日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，總統賴清德出席並致詞。（記者田裕華攝）

2025/09/02 12:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（2）日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。總統賴清德出席並致詞表示，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力，「團結必勝、侵略必敗」，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，但唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

賴清德致詞表示，明日的軍人節不僅是屬於全體國軍官兵的節日，更是屬於所有珍惜自由民主、守護台灣的國人共同的日子，他也說，今日也是92海軍節，67年前的92海戰，海軍官士兵們以寡敵眾，取得戰略性勝利，為823砲戰的勝利奠定穩固的基礎，而92海戰與823砲戰的勝利，更證明了，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

賴清德表示，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來，中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀、削弱國人信心，這不僅僅是對台灣民主自由的威脅，更是對整個民主世界的挑戰。

賴清德指出，今年也是第二次世界大戰終戰80週年，從二戰的勝利、到92海戰以及823砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是，「團結必勝、侵略必敗」。

賴清德說，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，但我們要的和平，是透過實力達到的真和平，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

賴清德表示，正因為國軍是國家安全的基石，政府責無旁貸要做國軍最堅定的後盾，他去年特別請國防部長顧立雄全面檢視並提升國軍待遇，今年4月起，調升志願役勤務與戰鬥部隊加給，以及調升網路戰、戰航管、電訊偵測3項加給，都已正式生效，實質增加官兵薪資。

賴清德也說，明年度的國防預算，按照北約的標準已經達到GDP 3.32％，也可望在2030年前，達到GDP 5％的目標，我國首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見我們守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

國防部指出，表揚大會頒授獎項包含國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎（團體暨個人）、敬軍模範、推動全民國防教育考核評鑑績優單位及後備輔導幹部楷模等7類186個獎項，獎項由三軍統帥總統賴清德親自頒發。

國防部指出，今日接受表揚人員計有「國軍楷模」陸軍司令部羅斯鴻上校等45位、「國軍模範團體（主官）」陸軍航特部航空第602旅等33個單位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」陸軍第八軍團等23個單位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」全民防衛動員署吳來益少將等40位、「敬軍模範」軍友保險代理人股份有限公司黃秀芬總經理等27位、「推動全民國防教育考核評鑑績優單位」高雄市政府等8個單位及「後備輔導幹部楷模」台中市地區委顧團張榮維總團長等10位，合計186位。

