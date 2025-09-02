為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    團結必勝侵略必敗！ 賴清德：強化國防戰力才能真正守護民主自由

    國防部2日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，總統賴清德出席並致詞。（記者田裕華攝）

    國防部2日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，總統賴清德出席並致詞。（記者田裕華攝）

    2025/09/02 12:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（2）日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。總統賴清德出席並致詞表示，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力，「團結必勝、侵略必敗」，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，但唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

    賴清德致詞表示，明日的軍人節不僅是屬於全體國軍官兵的節日，更是屬於所有珍惜自由民主、守護台灣的國人共同的日子，他也說，今日也是92海軍節，67年前的92海戰，海軍官士兵們以寡敵眾，取得戰略性勝利，為823砲戰的勝利奠定穩固的基礎，而92海戰與823砲戰的勝利，更證明了，真正的和平來自於團結抵抗侵略的決心和堅強的實力。

    賴清德表示，當前的安全環境比以往更加嚴峻，近年來，中共持續以軍機、軍艦，在台海周邊進行高強度活動，甚至結合灰色地帶襲擾、認知作戰等手段，意圖改變台海現狀、削弱國人信心，這不僅僅是對台灣民主自由的威脅，更是對整個民主世界的挑戰。

    賴清德指出，今年也是第二次世界大戰終戰80週年，從二戰的勝利、到92海戰以及823砲戰的光輝，最寶貴的教訓就是，「團結必勝、侵略必敗」。

    賴清德說，我們深知和平無價、戰爭沒有贏家，但我們要的和平，是透過實力達到的真和平，唯有強化國防戰力，落實全民團結，才能夠真正守護國家主權與民主自由人權。

    賴清德表示，正因為國軍是國家安全的基石，政府責無旁貸要做國軍最堅定的後盾，他去年特別請國防部長顧立雄全面檢視並提升國軍待遇，今年4月起，調升志願役勤務與戰鬥部隊加給，以及調升網路戰、戰航管、電訊偵測3項加給，都已正式生效，實質增加官兵薪資。

    賴清德也說，明年度的國防預算，按照北約的標準已經達到GDP 3.32％，也可望在2030年前，達到GDP 5％的目標，我國首要之務是強化戰力，透過自主研發與對外採購，獲得更精良的武器裝備，以堅強的決心和行動，挫敗任何侵犯的企圖，讓世界看見我們守護國家安全、維護印太和平穩定的決心。

    國防部指出，表揚大會頒授獎項包含國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎（團體暨個人）、敬軍模範、推動全民國防教育考核評鑑績優單位及後備輔導幹部楷模等7類186個獎項，獎項由三軍統帥總統賴清德親自頒發。

    國防部指出，今日接受表揚人員計有「國軍楷模」陸軍司令部羅斯鴻上校等45位、「國軍模範團體（主官）」陸軍航特部航空第602旅等33個單位、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」陸軍第八軍團等23個單位、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」全民防衛動員署吳來益少將等40位、「敬軍模範」軍友保險代理人股份有限公司黃秀芬總經理等27位、「推動全民國防教育考核評鑑績優單位」高雄市政府等8個單位及「後備輔導幹部楷模」台中市地區委顧團張榮維總團長等10位，合計186位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播