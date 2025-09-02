洪秀柱、李德維赴北京閱兵 陸委會：配合中共宣傳將依法裁罰

陸委會今日強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。（資料照）

2025/09/02 11:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國明（3）日將於北京天安門廣場盛大閱兵，國安單位2日更新掌握到的出席名單，除前國民黨主席洪秀柱，新增國民黨中央委員李德維、立委陳玉珍前助理游智彬、前國民黨中央委員徐正文等人。陸委會今日強調，倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加活動，涉與中方從事任何形式之合作行為，如配合進行宣傳等，將依兩岸條例等法律規定裁罰。

洪秀柱決定出席中共九三閱兵，昨日已搭機飛抵北京。她今日發聲明稱參加閱兵是「回應歷史、致敬先人」，並指「抗日戰爭是中華民族生死存亡的滅國之戰，是我們共同的歷史，不分省籍、不分黨派，她始終堅信歷史不能被遺忘，更不容扭曲，若非當年國共合作、全民族抗戰，焉能保全中華民國的國祚命脈延續至今？若非千千萬萬的中華兒女赴湯蹈火，我們何以有今日講述這段歷史的資格」。

對此，陸委會表示，為防範中共利用主辦相關活動，對台遂行統戰操作，政府重申立場如下：一、 禁止中央與地方政府人員出席中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。二、禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席中方前揭活動，違反者將依法懲處。

陸委會強調，政府呼籲全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，勿參加中共「九三閱兵」及其官方主導之相關活動。倘有政黨、法人、人民團體或個別人士赴中參加前揭活動，涉及與中方從事任何形式之合作行為，如簽署協議、備忘錄等書面文件，發表共同聲明，或配合進行宣傳等，主管機關將依兩岸條例等相關法律規定裁罰。

